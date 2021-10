Derrumbe pone en riesgo de comunicación a poblados en Chiapa de Corzo

Habitantes de la colonia Venustiano Carranza municipio de Chiapas de Corzo, denunciaron riesgo para la población debido a un derrumbe de 40 metros de altura y unos 60 metros de ancho desde hace dos años, que afecta también a San Cayetano, Horizonte y Manguito Yonai, desafortunadamente no ha sido posible su retiro, ni el desarrollo de obras para la protección de la población.

El representante Jaime Ruiz Díaz, explicó que solicitaron primeramente la atención del ex presidente municipal de Chiapa de Corzo, Jorge Humberto Molina Gómez, pero no los atendió, la administración que está iniciando no nos ha recibido, tampoco en la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, y ahora nos encontramos sin ayuda de alguien, el derrumbe obstruye el tránsito en la carretera y los vehículos tienen que circular muy cerca de una barranca.





Leer más: Deslave derriba viviendas en Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez





Durante el proceso electoral del 2018 nos dijeron que atenderían nuestras necesidades, sin embargo, no han podido retirar el derrumbe y está el riesgo del colapso de los vehículos, el pueblo más cercano es Soyaló e Ixtapa, los afectados son unos 3 mil habitantes, "nadie nos escucha, nadie nos atiende", enfatizó.

Ruiz Díaz comentó que el propio titular de la Comisión de Caninos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, les respondió por escrito que se tuvieron que atender otras vías más prioritarias afectadas por las pasadas lluvias, en tanto que sus peticiones tiene que esperar a ser atendida.