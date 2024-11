Desabasto de agua en barrio Fátima de San Cristóbal por construcción del pozo profundo

Habitantes del barrio Fátima en San Cristóbal de las Casas denunciaron que continúa el desabasto del agua potable en varios domicilios, por lo que exigen a las autoridades del municipio solucionar este problema. También señalan que el pozo profundo que se está construyendo en el barrio no les beneficiará, sino que el vital líquido se va a la comunidad de San Felipe Ecatepec, así como a otros barrios de la zona poniente de la ciudad.

Al respecto, Octavio Sunun Aguilar, dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata-Histórica (OPEZ-Histórica) y habitante del barrio de Fátima, en entrevista denunció que la construcción del pozo profundo en el barrio de Fátima ha afectado a los usuarios del vital líquido. En muchos domicilios no hay agua y la construcción del pozo profundo en la calzada del cementerio del barrio de Fátima ha perjudicado más a los usuarios, porque el líquido del pozo beneficia a los habitantes de la comunidad de San Felipe Ecatepec, así como a otras colonias y barrios del municipio de San Cristóbal.

"Nuestra visita a la unidad administrativa municipal es para pedir a la presidenta municipal Fabiola Ricci que nos reciba y tratar diferentes temas. Tenemos muchos problemas en el barrio, como la falta de construcción de obra pública, la construcción de domos en las colonias populares de San Cristóbal, el tema de la regularización de terrenos en las colonias populares, donde la gente trae varios temas de vialidad y de seguridad. Sobre todo, vamos a tocar el tema para hacer el planteamiento de nuestras demandas", señaló Sunun Aguilar.

Insistió en que el pozo profundo está provocando desabasto de agua en los domicilios. Ya se cumplió una semana sin agua en el barrio. "Nos está perjudicando mucho. Nosotros sabemos que el agua es para los habitantes de San Felipe y no para nosotros, los habitantes de Fátima. La vez pasada lo llamé huachicol lo del pozo profundo, porque nos están robando el agua y, para nosotros, no somos beneficiados del agua".

"Estamos valorando llevar a cabo una movilización. Si no nos dan solución, en la organización desde abajo y a la izquierda, como zapatistas, vamos a hacer algo. Surgen las propuestas de hacer una marcha o una manifestación. Nuestras armas son el diálogo y no la violencia, pero si no nos hacen caso, pues tendremos que actuar también", concluyó.