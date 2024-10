¡Familiares exigen justicia! 30 días sin noticias de los desaparecidos en Altamirano

Han pasado 30 días desde la desaparición de dos hombres secuestrados en la cabecera municipal de Altamirano, y hasta este martes se desconoce su paradero. Familiares acusan a la Fiscalía de Justicia de no haber realizado ninguna acción significativa para su búsqueda, por lo que exigen a esta instancia investigar y localizar a los desaparecidos, quienes fueron sacados violentamente de sus domicilios en la zona sur de la localidad.

Sebastián Jiménez Gómez, de 23 años, y Javier López Jiménez, de 41, desaparecieron el pasado 7 de septiembre de 2024. A pesar de que la denuncia fue presentada desde el primer día, la Fiscalía no ha dado seguimiento a la investigación, y a un mes de su secuestro, no se tiene ninguna información sobre su paradero.

Javier López Jiménez y Sebastián Jiménez Gómez / Foto: Cortesía / FGE

Ambos hombres, habitantes del barrio El Campo en Altamirano, fueron sustraídos de sus hogares por un grupo de hombres armados que cubrían sus rostros con pasamontañas y paliacates. Posteriormente, fueron subidos a un vehículo y trasladados con rumbo desconocido. "Ya son 30 días de su desaparición, y hasta el momento no se sabe nada", lamentan los vecinos.

"Estamos muy preocupados por la desaparición de Sebastián y Javier, quienes fueron secuestrados por un grupo armado el 7 de septiembre. Entraron violentamente a sus casas en El Campo y se los llevaron. Hasta ahora no sabemos dónde están. Ya se cumplieron 30 días desde su secuestro y las autoridades no han hecho nada, han abandonado la búsqueda. Estamos alarmados porque esto podría generar más violencia en Altamirano. Aquí nadie pone orden, aunque hay presencia de soldados, la Guardia Nacional y la policía estatal, pero no hacen nada", señaló un habitante del barrio.

Mientras tanto, el bloqueo carretero se mantiene de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Además, la presidencia municipal sigue cerrada, ya que la anterior concejal, María García, no ha entregado el inmueble. "Queremos que las nuevas autoridades, que ya tomaron protesta, empiecen a trabajar para recuperar nuestro pueblo, para que la gente pueda caminar libremente por las calles de Altamirano", expresó otro vecino.

