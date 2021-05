Desborda violencia política en razón de genero: activista

La violencia política en razón de género en este proceso electoral se incrementó de manera desproporcionada al grado que candidatas han sido asesinadas, amenazadas y un promedio de 27 han renunciado a ocupar un cargo de elección popular por este delito: Elsa Simón Ortega , presidenta de la organización por la superación de la mujer, AC.

Indicó que en los años de trabajando que lleva atendiendo el tema de violencia en contra de las mujeres, no había visto que se desatara como en este proceso electoral que se viven, ya que muchas mujeres han tenido que desistir por la violencia política que sufren.

“La situación de violencia que están sufriendo las candidatas no debería estar pasando en pleno Siglo 21 y mucho menos deben renunciar por miedo a las amenazas que están recibiendo, pues eso indica que no hay paridad de genero, que no hay mujeres en la política ni mucho menos autoridades que garantizar la seguridad de las mujeres", expresó.

Destacó que el resultado de la violencia en contra de las candidatas dejarán como resultado más hombres en un cargo de elección popular en este proceso electoral, que concluye el 6 de junio.





“En estos días que quedan de campaña la Procuraduría General de Justicia de Chiapas debe brindar seguridad a todas las candidatas que han sido amenazadas o que han interpuesto una demandas, para que nos sigan ocurriendo asesinatos en ese proceso electoral, externo.

Comentó, que las candidatas que han sido asesinadas es porque no cuentan con protección de las corporaciones policíacas que deben garantizar la seguridad en sus campañas.

“Es necesario que los organismos de derechos humanos, las autoridades de seguridad y las organizaciones defensoras de mujeres trabajemos de manera conjunta para evitar que la violencia política en razón de género”, abundó.

Local Candidata del PVEM pide activar protocolo de alerta política de género

Señaló que las autoridades debieron haber reforzado la seguridad en favor de las candidatas desde que ocurrió el primer asesinato y se hubiera evitado tanta violencia en contra de las mujeres.

“La semana pasada fue asesinada la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán, en Chiapas candidatas ya han pedido la intervención de la fiscalía y hasta el momento no han obtenido una respuesta”, comentó.

Mencionó, que es necesario que las autoridades implementen un plan para cuidar a las candidatas que han pedido su intervención antes de que ocurra una desgracia en su contra.

Finalmente, pidió a cada una de las candidatas que sean beneficiadas con la confianza de los ciudadanos a que trabajen para proteger a las mujeres y busquen erradicar la violencia que existe en su contra.