Desestima alcalde de Simojovel surgimiento de grupo armado

Tuxtla Gutiérrez. Luego de que circulara en redes sociales, el pasado 3 de octubre, un video de un grupo armado que advertía irrumpir en el municipio de Simojovel si el actual alcalde no cumplía sus promesas; Gilberto Martínez Andrade, presidente de esta localidad aseguró que el video fue hecho para desestabilizar el municipio, por lo que no consideró que fuera un grupo armado de verdad.

"Grupo armado no lo puedo yo considerar cuando se trata de 6 o 7 personas, ya revisamos los videos, no los tenemos identificados, a lo mejor les dieron un recurso, son de otro lado o lo financiaron quienes no se vieron favorecidos en la pasada elección”; dijo.





Martínez Andrade detalló que, luego de que circuló video, tuvieron comunicación con la Secretaría General de Gobierno y manifestó estar dispuesto a sentarse frente a las personas con las que se debían dialogar en caso de que la seguridad del municipio esté en riesgo.

No obstante, aseveró que han realizado monitoreo en las comunidades y rancherías del municipio, las cuales han manifestado que la situación en cada una de ellas está en paz y dispuestas a trabajar con la administración que él encabeza.

Dijo que hasta el momento no han tenido ningún llamado al diálogo por parte de los grupos que no fueron favorecidos en la pasada elección. Contrario a ello, indicó, desde el primer día “comenzamos a trabajar con las obras, nos eligió un pueblo, la ciudadanía y lo que tenemos que hacer es trabajar como debe de ser; mientras hagamos las cosas bien no hay nada que temer”.

Martínez Andrade dispuesto al diálogo con las personas que estuvieron inmiscuidas en el video del grupo armado/ Foto: Karla García | El Heraldo de Chiapas

Al final, recalcó: “Simojovel está en paz, está tranquilo; cuando quieran lo pueden visitar, tenemos el museo del ambar y el museo de las minas”.

Cabe destacar que, en el vídeo, dicho grupo armado enlistó diversas peticiones como respeto a sus demandas indígenas, no desvío de recursos del pueblo, no a la presencia de sicarios, narcotraficantes armados que intimidan al pueblo, “cero tolerancia a las cantinas, venta de drogas clandestinas, no más muertes en las calles de Simojovel”. Asimismo, atención médica digna al pueblo en general, seguridad pública para el pueblo y no para “los delincuentes”.

“Si estas demandas justas no se cumplen, actuaremos en consecuencia del mal gobierno municipal”, advierten finalmente al dar lectura al escrito como Fuerza Armada de Simojovel.