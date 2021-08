Designan a autoridades municipales en Pantelhó mediante usos y costumbres

San Cristóbal de Las Casas.- Pedro Cortés López, Campesino en Pantelhó; el maestro de primaria bilingüe, Miguel Hernández Peréz y la ama de casa Sandra Gutiérrez, (aunque su esposo, Juan Cruz, fue quien asistió a la asamblea porque ella está embarazada) fueron designados como los representantes del municipio de Pantelhó y quienes serán los miembros del llamado Concejo Municipal.

Tras una asamblea en el llamado plebiscito en El Rancho El Progreso, representantes de 86 comunidades y 18 barrios, fueron electos los antes mencionados como autoridades municipales, y aunque no han dicho quien será el alcalde, se alude será el primer electo Pedro Cortés, Sandra, Sindico y Miguel Hernández, quizá el Tesorero.





Tras una entrevista breve, el ahora alcalde por usos y costumbres argumentó no se lo esperaba “porque cuando me comentaron, me hablaron fue de sorpresa, no tenia pensado, pero sin embargo si la gente o Dios quiso así pues lo acepto”.

Durante la asamblea dejaron en claro que no es cuestión de dinero y menos por temas políticos, si no buscar que al municipio le vaya mejor y evitar la problemática que se venia suscitando.

Es de recordar que desde el martes 3 de agosto, iniciaron negociaciones con representantes del gobierno estatal y federal, donde plantaron que el gobierno reconozca que en Pantelhó hay un problema, por la existencia de un crimen organizado en el ayuntamiento, Justicia a las víctimas del crimen organizado (investigación, detención y castigo a los responsables), ser reconocidos como pueblos originarios indígenas y respetar el nombramiento de las autoridades por usos y costumbres, punto que se cumple con la elección de Pedro Cortés