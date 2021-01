Desmienten autoridades de San Felipe restricción de tránsito a deportistas

San Cristóbal de Las Casas.- Luego de que se difundiera a través de redes sociales la información que afirma que autoridades de San Felipe Ecatepec, hayan establecido restricciones sin consultar a la asamblea general de Comuneros, desmintieron esas afirmaciones y aseguraron mantienen el libre tránsito, siempre y cuando lo hagan con respeto y exhortaron en caso de ser sancionados acudir a demandar conforme a las leyes vigentes en el estado e instancias competentes.

"En relación a dicha nota desmentimos que esta representación legalmente constituida, haya establecido estas restricciones sin consultar a la asamblea general de comuneros con reconocimiento agrario, deslindándonos también de cualquier atropello que pudiera sufrir alguna persona que camine y/o practique algún deporte en los terrenos comunales de San Felipe Ecatepec. Así mismo desconocemos quien emitió estas disposiciones, por lo que solicitamos y exhortamos al público en general que, cuando sean afectados, agraviados y violentados sus derechos, acudan a la fiscalía de justicia zona altos, para realizar su denuncia correspondiente y evitar que se continúe con este tipo de actividades ilícitas para recaudar dinero sin trabajar, que solamente induce a formar futuros delincuentes", suscriben.

En un documento firmando por miembros del Comisariado de Bienes Comunales Josué Cuauhtémoc Ozuna Bermúdez, Alejandra Gómez Pérez, presidente y suplente; Gerardo Pérez Pérez, Alejandra Flores López, secretario y suplente; Jerónimo García Pérez y Venicia Pérez Pérez, tesorero y suplente, invitaron a la ciudadanía que acudir los días martes de cada semana en las oficinas de la comisaria de Bienes comunales de San Felipe Ecatepec, y la agencia rural No. 75, de lunes a viernes en un horario de 5 a 8 p.m, para cualquier asunto que se requiera tratar y para atenderlos de la manera cordial y mantener siempre una buena relación con todas persona.

En la misiva también firmado por los que integran la Agencia Auxiliar Rural Municipal número 50, Marcelino Vázquez Pérez, agente; Roberto Hernández Gómez, suplente; Roberto Vázquez Pérez, juez y Marcelina Pérez Pérez, suplente, recuerdan que únicamente deberán ser respetuosos, no tirando basura, no ingerir bebidas alcohólicas y no realizando alguna actividad ilícita que afecte la naturaleza, la paz social, ni la tranquilidad de quienes habitan en San Felipe Ecatepec.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Y es que en el mensaje difundido en redes sociales se decía que a los ciclistas y atletas de montañas, se les había prohibido el tránsito hacia las montañas de San Felipe y que solamente tenían acceso hasta el puente que atraviesa la carretera de Cuota Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, y que quiénes hicieran caso omiso, serían acreedores de una multa de mil pesos, cosa que a decir de las autoridades es totalmente falso.

También a trascendido que quiénes están limitando el acceso, pertenecen a la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios de San Felipe Ecatepec (CNPI San Felipe), que a decir de algunos pobladores de esa parte de San Cristóbal, son el grupo que ha mantenido tensión entre los habitantes al estar en contra de las autoridades legalmente constituidos y reconocidos por la asamblea