Desoladas palapas por marea roja y fenómenos meteorológicos

Debido a la veda sanitaria por marea roja y a los fenómenos meteorológicos que se han registrado en los recientes días han provocado la caída de ventas en los restaurantes o palapas de Las Escolleras, Puerto Madero y Playas San Benito.

Por lo que ante estos factores, el panorama en los comercios es desolador, situación que ha repercutido fuertemente en la economía de las más de 200 familias dedicadas a este actividad.

El propietario de la palapa San Benito, Julio Nolasco, afirmó que en las últimas dos semanas las ventas se han desplomado hasta más del 90 por ciento, ya que la marea roja sobre moluscos bivalvos y las lluvias han ahuyentado a los comensales.





Dijo que a pesar de que la restricción es solo sobre los moluscos bivalvos, la población tiene miedo de consumir pescados y mariscos, situación que ha dejado sin ingresos no solo a propietarios de palapas sino también al personal que labora en estos negocios.

Señaló la Secretaría de Salud ha distribuido trípticos para informar sobre los productos que se pueden consumir y cuales no, sin embargo, poco ha servido para atraer a los turistas a esta zona de playas.

"La gente ha dejado de venir porque tiene miedo de consumir alimentos que tengan que ver con pescados y mariscos, además se nos ha sumado las lluvias que han caído a causa del fenómeno meteorológico lo cual ahoga nuestra economía", abundó.

Por su parte, Maria Cortés, propietaria de palapa en Las Escolleras, indicó que las personas no están llegando por miedo a la marea roja, e incluso en fines de semana los restaurantes permanecen vacíos.

Los restauranteros esperan que la veda sanitaria se levante pronto / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Detalló que además de no tener ingresos, también sufren pérdidas, ya que muchos adquieren productos con los proveedores los cuales no llegan a venderse al no haber visita de bañistas, los cuales terminan consumiéndolos para no desecharlos.

Puntualizó que debido a la caída de ventas han tenido que suspender el empleo a cocineras y meseros, porque no cuentan con recursos para cubrir sus sueldos, por lo que de continuar con la veda sanitaria por marea roja, el panorama sería mucho más complicado.

"Nos está afectando drásticamente la marea roja porque las personas no están llegando a nuestros negocios, esperamos que el panorama mejore y que en los próximos días se levante la restricción, de lo contrario el panorama será más complicado para nuestras familias", acotó.