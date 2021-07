Desplazado de la OICH anuncian marcha para el próximo 10 de agosto

San Cristóbal de Las Casas.- Lucio Mariano Jiménez Velazco, dirigente de la Organización Indígena de Chiapas (OICH) anunció que el próximo 10 de agosto, a las 10 de la mañana realizarán una marcha, partiendo de la Unidad de Servicios Administrativos (USA) de esta ciudad hacia la plaza Catedral.









Lo anterior para demandar el retorno a la Colonia Santa Catarina, antes instalaciones del Instituto Nacional Indigenista (INI) y que tras ser expulsados el 10 de agosto de 2015, a 6 años no les han hecho justicia y el grupo que los desalojado de manera violenta, le ha cambiado de nombre a Colonia La Libertad.





“El gobierno nos ha puesto las mesas, pero no ha habido disposición, hemos visto lentitud y por esa razón es nuestra inconformidad. Aclarar que el cansancio y hartazgo de nuestros militantes de la OICH, nos estamos cansando porque llevamos seis años desalojados y no hay ningún detenidos, detenido porque fueron ellos los que mandaron a matar a mi hermano Juan Carlos Jiménez Velasco, y no hay detenidos, ya cerraron el caso, no puede haber una muerte impune”, refirió.





Jiménez Velazco, advirtió que si no hay una atención a sus demandas buscarán otras opciones de cómo regresar, ante el cansancio de la gente, ya que son 200 desplazados, ya que en el transcurso del tiempo fueron sacando a más personas, y el padrón de personas está en manos de las autoridades competentes, pues ellos son el grupo de fundadores en el año de 2009.