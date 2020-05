Desplazados con violencia, se cumplen cuatro años de la peor pesadilla: Aracely Cruz López

Este 26 de mayo se cumplieron 4 años de la peor pesadilla para 53 familias, 254 personas, indígenas del ejido Puebla municipio de San Pedro Chenalhó, cuando fueron expulsadas de manera violenta por grupos armados, entre los responsables de la agresión se encuentra la ex presidenta municipal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rosa Pérez Pérez (2016-2018) y el ex tesorero municipal, Abraham Cruz Gómez, presidente municipal actual.

Una de las representantes, Aracely Cruz López, recuerda que aproximadamente a las 13:00 horas arribó a la localidad un grupo de personas portando armas de fuego para expulsar de manera violenta a los que no votaron a favor del PVEM en las elecciones de julio del 2015.









En aquella agresión del 26 de mayo del 2016 con armas de fuego, piedras y palos, perdieron la vida Guadalupe Cruz Hernández, así como una niña de 12 años, Adriana Méndez Gutiérrez, quemaron casas y sacaron pertenencias de las víctimas y obligaron a las familias a refugiarse en la montaña.

Cruz López enfatizó que desde hace cuatro años la exigencia es de justicia, castigo a los agresores, desarticule los grupos civiles armados, el rescate, seguridad, protección de las víctimas y garantice el retorno en condiciones dignas a sus lugares de origen.









No hemos podido entrar a la comunidad y tampoco llegar hasta nuestras viviendas, no obstante, la serie de movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez, donde hemos realizado plantones, en San Cristóbal de Las Casas y en la Ciudad de México, no se nos ha hecho justicia, expuso la joven.

Las mujeres, hombres, niñas y niños, necesitamos ser escuchadas, hemos alzado la voz, pero no se han atendido nuestras demandas, vivimos hacinados en campamentos en San Cristóbal de Las Casas, ni perdón por el dolor causado, ni olvido, no vamos a desistir hasta que haya justicia, puntualizó.

