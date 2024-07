Presidente de Cuilco, Guatemala exige al gobierno mexicano atención a desplazados de Chiapas

Cuilco, Guatemala.- El presidente de la municipalidad de Cuilco, Guatemala, Audilio Epifanio Roblero Arreaga, aseguró que la ayuda humanitaria para los desplazados de la Sierra Fronteriza de Chiapas han comenzado escasear, por lo que urgió al gobierno mexicano tomar acciones y sumarse en la atención de sus connacionales.

...ya pocos días nos queda para que nosotros tengamos lo suficiente que comer...

En una reunión sostenida con los Coordinadores en atención a la Emergencia, explicó que en las aldeas de Unión Frontera y de Monterrico, se les está agotando el sustento para sobrevivir, debido a que por cercanía los productos se adquieren en los mercados de Frontera Comalapa, Nuevo Amatenango y Amatenango de la Frontera, donde por el momento es imposible ingresar por la violencia del crimen organizado.

En las aldeas de Unión Frontera y de Monterrico, se les está agotando el sustento para sobrevivir / Foto: Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

“Entonces ellos dicen se nos está agotando, ya pocos días nos queda para que nosotros tengamos lo suficiente que comer, si nuestros hermanos continúan aquí, los que ya están, y aún más si se siguen sumando otras personas, esto se nos va a agotar de manera inmediata y entonces la crisis va a ser bastante fuerte”, afirmó el alcalde.

Hasta el medio día de este viernes las autoridades guatemaltecas informaron que se han contabilizado un total de 405 personas, de la siguiente manera, todos dentro de la municipalidad de Cuilco:

240 están en Ampliación Nueva Reforma

45 en Monterrico

40 en Unión Frontera

12 en Oaxaqueño

36 en Jocotitán La Pila

35 en Villanueva

El presidente de Guatemala pide ayuda al gobierno de México / Foto: Jhonatan González / El Heraldo de Chiapas

“Un tanto complicado porque nuestros hermanos están sufriendo una atención muy fuerte y esto es latente no es como algo lo que pasa naturalmente cuando es por lluvia o deslave, movimiento sísmico, lo que fue algunos incendios, que atendemos tres días y de ahí se queda el dolor, buscando cómo estabilizarse, sin embargo, esta es una situación permanente, constante, no cambia, entonces nuestros hermanos hombres y mujeres de todas la edades en estas tres comunidades”, enfatizó.

El alcalde señaló que a los refugiados de los caseríos de Unión Frontera y Monterrico les pidieron trasladarse a la aldea Laguna para tener mayor atención, pero rechazaron la propuesta debido a la cercanía con sus viviendas en l zona fronteriza.

“Las familias no aceptaron, las familias que están ahí refugiadas, porque están en la cercanía a su comunidad y a su casa de habitación, entonces cuando hay una hora posible, ellos bajo todos los temores, bajo todas las dificultades que se está viviendo, ellos precisamente van a su comunidad, a su casa de manera rápida, de manera inmediata, porque pues todos sabemos, o considero que la mayoría sabemos y que la economía familiar, la economía campesina se sostiene teniendo algún mínimo cultivo (…) Entonces ellos no quieren perder lo poco que tienen y entonces van, si se trasladan hasta La Laguna, les queda muy distante, entonces pierden esa relación directamente a su casa de habitación y descuidarían más sus pertenencias, por eso precisamente no es posible”, afirmó.

Finalmente confirmó la muerte de uno de los desplazados de 93 años, quien dijo fue por causas de enfermedad, ya que huyó de l violencia sin sus medicamentos y a su llegada tuvo complicaciones de salud que le hicieron perder la vida, por lo que ante la emergencia de inseguridad fue sepultado en el panteón de la comunidad de la Aldea Ampliación Nueva Reforma.

Gobierno de Guatemala atiende situación de mexicanos en Cuilco, Huehuetenango

Aunque la situación es crítica con la ayuda humanitaria el Gobierno de Guatemala informa que, en repuesta al reciente desplazamiento de ciudadanos mexicanos hacia Cuilco, Huehuetenango, Guatemala ha activado desde el pasado lunes los protocolos de atención y respuesta para ofrecer asistencia humanitaria a los desplazados de Chiapas.

Comunicado del gobierno de Guatemala / Foto: Gobierno de la República de Guatemala

Así mismo dio a conocer en el comunicado las acciones implementadas.