Desplazados de Chicomuselo presentes en la protesta de este lunes en Tuxtla Gutiérrez

Habitantes del municipio de Chicomuselo estuvieron presentes en Tuxtla Gutiérrez este lunes 23 de septiembre para exigir seguridad para los habitantes de la Sierra Madre de Chiapas, en Motozintla se reporta la desaparición de unas 30 personas que habrían sido levantadas por grupos criminales que se disputan el control de la zona, expuso Juan Carlos Puentes.

En entrevista dijo que hace tres meses salió con su familia de Chicomuselo con destino a las selvas de Guatemala, de la localidad Buena Vista, llegamos a Cuilco en la Sierra de Guatemala, fueron recibidos por los caibiles, "gracias Dios nos han tratado bien, mientras que el gobierno de México y de Chiapas no nos tratado bien, no han hecho nada, no nos han ayudado en nada".

Abordado en la esquina de la primera calle poniente y primera avenida sur en Tuxtla Gutiérrez, nos compartió que su exigencia al gobierno es de más seguridad, "ya que vivo con miedo a que me hagan algo por traer está nota hasta aquí", pidiendo volver con bien a su pueblo junto a su familia, agregó tener cuatro hermanos desaparecidos, y no saben nada de ellos.

"Le dije a mi mamá que venía a Tuxtla Gutiérrez para unirme a la manifestación, es necesario que el pueblo sepa, es necesario que el pueblo sea escuchado. En Chicomuselo hay más de 30 o 40 personas desaparecidas, principalmente de la cabecera, Buena Vista, Alta Verapaz, Piso Hondo, entre otras, cercanas, hubo toque de queda, si salían a comprar eran asegurados, los desaparecían, los obligaban a trabajar con ellos", indicó Juan Carlos Puentes.

Relato que de sus hermanos de 24, 25, 17 años de edad, el es el mayor, salíamos a comprar la mercancía a Tapachula, las verduras, comercio y lamentablemente los detuvieron, yo decido hacer aún lado el miedo para levantar la voz, ya estamos cansados de tanta soledad, tanta inseguridad y tanta tristeza, la aspiración es regresar a nuestra casa, cabe recalcar que los desplazamientos hacia Guatemala continúan.

Comenta que la vida en su comunidad era tranquila, era en paz, como todo hay problemas pero había tranquilidad, la gente era sociable, ahora hay miedo, un terror inmenso, los desplazamientos han ocurrido por los enfrentamientos, nos escondemos debajo de las camas, muchos nos tuvimos que ir a la sierra para ponernos a salvo, caminamos por la Sierra, en Cuilco nos han recibido, quienes han regresado a sus viviendas las han encontrado destrozadas, les fue robado el ganado, caballos, no tienen nada, no tienen que comer, ahora nos sentimos seguros en Guatemala pero queremos sentirnos seguros en México, relató.

Reveló que llegó a Tuxtla Gutiérrez de raid, sin dinero, me vine con la ayuda de familias de Huehuetenango Guatemala, en Ciudad Hidalgo recibí una amenaza en la carretera, logré llegar a la capital de Chiapas y lo que pido es seguridad, ofertas de trabajo, paz y justicia, me estoy quedando con los migrantes y queremos regresar a casa cuando haya paz.

