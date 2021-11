Desplazados de la OICH anuncian movilizaciones para este lunes

San Cristóbal de Las Casas.- Lucio Mariano Jiménez Velasco, de la Organización Indígena de Chiapas (OICH) anunció que el próximo lunes 22 iniciarán una serie de movilizaciones, hasta lograr que les garanticen el retorno a la colonia Santa Catarina, lo que fueran los terrenos del desaparecido INI, hoy la Colonia irregular La Libertad, luego de ser desalojados de manera violenta el pasado,

“Fuimos desalojados y el gobierno del estado y federal no nos han dado solución, hay mesas pero no respuestas favorables, estamos pidiendo regresar a casa o las opciones, estamos abiertos al diálogo, pero no nos han querido apoyar, somos 200 desplazados desde el 10 de agosto de 2016, poco a poco nos expulsaron y siguen expulsando a mas”, dijo.





Señaló que Domingo López Díaz y Juan Pérez Jiménez, actuales dirigentes de la Colonia, son quienes se están enriqueciendo, ya que han comenzado a vender los lotes en 400-500 y hasta 600 mil pesos, además de cooperaciones, “y quienes no se acatan los van desalojando, están vendiendo los lotes y por eso no nos dejan regresar”.





Lamentó que los ex gobernantes han estado en complicidad y por eso piden se evite la corrupción porque desde años atrás la misma policía municipal los cuida en esa colonia, y aseguró han amenazado a varios de sus miembros “hace 15 días iban a levantar a una compañera que es parte de la organización, la han visto marchar con nosotros pidiendo el retorno con nosotros”.

Las acciones fueron marchas, y protestas, e incluso no descartó la toma de carreteras, hasta que les den respuestas con carácter resolutivo.