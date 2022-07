A más de 4 años, desplazados de Nicolás Ruiz exigen retorno a sus hogares

Hace más de 4 años, un grupo de campesinos fueron desplazados de la Ranchería El Potrero, municipio de Nicolás Ruiz, entre hombres, mujeres, niños y niñas, y hasta el momento continúan exigiendo el retorno a sus tierras.

En entrevista telefónica, el vocero de los desplazados, dijo que el pasado 10 de abril de 2022 se cumplieron 4 años de que fueron brutalmente desalojados, expulsados y despojados de sus tierras, de sus casas y el robo de todas sus pertenencias, a manos de los caciques de Nicolás Ruiz.





Afirmó que, más de 800 personas encabezados por aquel entonces Comisariado y ex presidente municipal de Nicolás Ruiz, armados con metralletas, rifles, machetes y gasolina, dispararon y quemaron los pastizales, gritando que salieran de sus casas y tierras, ante la brutal acción, salieron huyendo, dejando todos sus bienes, desde hace más de 4 años han estado exigiendo justicia, hasta la fecha no han cumplido en castigar a los culpables y la reparación de los daños que fueron objeto, a pesar de existir una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Gobierno y la Fiscalía General de Justicia, no han tenido la voluntad política, de hacer Justicia para El Potrero.





Desplazados del municipio de Nicolás Ruiz continúan exigiendo el retorno a sus casas / Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





“Si no hay solución a nuestras demandas tomaremos otras medidas para seguir exigiendo que no quede impune el despojo del que fuimos objeto en la Ranchería el Potrero, vamos a seguir exigiendo justicia, porque las tierras son nuestras, los compramos con nuestro dinero”, indicó Agustín, vocero de los desplazados.

Finalmente, indicó que los desplazados son originarios del municipio de Chamula, por tratar de tener sus propias tierras decidieron comprar en el municipio de Nicolás Ruiz, pero desafortunadamente fueron desalojados por caciques de este municipio.