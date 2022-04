Desplazados de Nicolas Ruiz marchan en San Cristóbal

En el marco de la conmemoración luctuosa del general Emiliano Zapata, desplazados de la Ranchería El Potrero, municipio de Nicolas Ruiz, entre hombres, mujeres, niños y niñas, marcharon en las principales calles de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, para exigir el retorno a sus casas.

En entrevista, el vocero de los desplazados, dijo que este 10 de abril se cumplen 4 años de que fueron brutalmente desalojados, expulsados y despojados de sus tierras, de sus casas y el robo de todas sus pertenencias, a manos de los caciques de Nicolás Ruiz.ç

“Hoy hace 4 años, más de 800 personas encabezados por aquel entonces Comisariado y el presidente municipal de Nicolás Ruiz, armados con metralletas, rifles, machetes y gasolina, dispararon y quemaron los pastizales, gritando que saliéramos de nuestras casas y tierras, ante la brutal acción, tuvimos que salir huyendo, dejando todos nuestros bienes, desde hace 4 años hemos exigido justicia, hasta la fecha no han cumplido en castigar a los culpables y la reparación de los daños que fuimos objeto, a pesar de existir una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Gobierno y la Fiscalía General de Justicia, no han tenido la voluntad política, de hacer Justicia para El Potrero”, indicó.

En el marco de la conmemoración luctuosa del general Emiliano Zapata, desplazados de la Ranchería El Potrero marcharon en las calles de San Cristóbal / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Recordó que hace 103 años del asesinato del general Zapata, el cual luchó y dio su vida por que los Pueblos indígenas recuperaran sus tierras que los invasores les habían despojado, “Hoy seguimos exigiendo lo mismo por lo que luchó el general Zapata, recuperación de tierras y castigo a los invasores.

Por todo lo anterior, este 10 de abril acordaron los desplazados realizar una movilización por las calles de San Cristóbal, “Si no hay solución a nuestras demandas tomaremos otras medidas para seguir exigiendo que no quede impune el despojo del que fuimos objeto en la Ranchería el Potrero, vamos a dar un mes que nos resuelva nuestro problema, de lo contrario haremos una marcha hacia la Ciudad de México, el día de hoy no vamos a participar en las votaciones de revocación de mandato”.