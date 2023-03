Frayba exige libertad para Manuel, integrante del Ejército Zapatista

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha exigido la liberación inmediata de Manuel Gómez Vázquez, un integrante de la Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que lleva 15 meses privado de su libertad en una cárcel de Chiapas.

Según el centro, Gómez fue detenido ilegalmente en diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias, y ha sido criminalizado judicialmente junto con su familia por ser parte de las Bases de Apoyo del EZLN.

“Manuel, del pueblo maya-tseltal, tiene 22 años de edad, de oficio campesino, y originario del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista, Ricardo Flores Magón, Junta de Buen Gobierno el Pensamiento Rebelde, Caracol IX, Nuevo Jerusalén, situado en el municipio oficial de Ocosingo, fue detenido ilegalmente el 04 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias, recibió tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; el 05 de diciembre de 2020 fue entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y policías de investigación de la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía) dependiente de la fiscalía general del Estado. Se puso a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo hasta el 09 de diciembre de 2020”, señaló.





Manuel Gómez Vázquez es integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





“Entre los días 04 y 05 de diciembre de 2020, en el ejido el Censo, municipio de Ocosingo, se registró una serie de hechos de violencia que dejó como saldo 4 personas privadas de la vida, la Fiscalía de Justicia Indígena no realizó una investigación diligente y científica, imputándole un homicidio a Manuel, quien en el momento de los hechos se encontraba junto a su familia en su domicilio, está siendo criminalizado judicialmente, junto a su familia, por ser parte de las Bases de Apoyo del EZLN, no presentan a declarar a los supuestos testigos, lo que ha dado como consecuencia que en dos ocasiones la audiencia de Juicio Oral se haya diferido. No existen necropsias por los homicidios”, acotó.

La Fiscalía de Justicia Indígena lo ha acusado de un homicidio durante una serie de hechos violentos ocurridos en el ejido El Censo, municipio de Ocosingo, pero según el centro, Manuel se encontraba en su domicilio con su familia en el momento de los hechos.

Además, no existen necropsias por los homicidios y la Fiscalía no ha presentado a los supuestos testigos. El centro hace un llamado a individuos, colectivos y organizaciones a solidarizarse y exigir la liberación de Manuel Gómez Vázquez.