Diputado sigue sin resolver problemas en la colonia 14 de Septiembre: Habitantes

San Cristóbal de Las Casas.- Marco Vela Gómez, representante de la Colonia 14 de Septiembre, dijo que el diputado, Juan Salvador Camacho Velasco los ha escuchado pero no les ha resuelto nada y las autoridades han mostrado poca voluntad para revocar el cambio de uso de suelo de una construcción en un predio que se encuentra al norte de esta unidad habitacional.

Entrevistado durante el bloqueo que mantuvieron en los accesos de la colonia para presionar a las autoridades darles una solución, argumentó que dicho predio es una zona de amortiguamiento donde no se debe construir y es la causa de las inundaciones cuando se suscitan fenómenos meteorológicos como los más recientes.

“Como te he dicho, todos escuchan pero nadie actúa, ese es el gran problema que tenemos por parte de este diputado que representa a la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local, pues no ha habido ningún acercamiento, más que con su asesor Fabián Ozuna que ha venido, conoce el tema, dicen como siempre que nos van a apoyar y es la hora que no llega”, refirió.

Finalmente, comentó que es necesario que todas las colonias que se han inundado hagan un solo frente y exigir a las autoridades buscar soluciones.