Discapacitados buscan hacer conciencia a la sociedad

Personas con capacidades diferentes buscan hacer conciencia en la sociedad, para que no usen sus espacios públicos como estacionamiento, baños y rampas, ya que les dificulta mas sus movimientos.

Pablo Gerardo Padilla, mencionó que tristemente las personas con capacidades diferentes no pertenecemos a la sociedad, pues de manera directa o indirecta no los acepta y los discriminan por su condición.

“El claro ejemplo de esto son las personas que se estacionan en nuestros espacios, los que entran a nuestros baños y ocupan nuestros espacios, yo he tenido que esperar a que alguien totalmente sano salga del baño para poder entrar o buscar un estacionamiento porque los espacios para personas con capacidades diferentes están ocupados”, expresó.

Municipios No hay espacios laborales para personas discapacitadas en Chiapas

Añadió, “les pido de favor que no te pongas en nuestro lugar, ponte en nuestros zapatos y veras lo que pasamos todos los días”.

Explicó, que las personas aún siguen luchando por algo que ya les pertenece: sus derechos, su dignidad y luchando por un lugar en la “sociedad” como el movimiento feminista, contra el racismo y la comunidad LGBT con la inclusión.

“Yo creo que el gran problema que origina todo esto, es la desinformación y la ignorancia, porque yo mismo me he llegado a topar con personas que no tienen ni idea de lo que es una discapacidad, que conlleva o incluso que no saben que existen más de 3 tipos de discapacidades”, abundó.

Detalló que en la ciudad tienen que pasar por muchos problemas para movilizarse, por no tener rampas, lugares donde pasar en las calles o que haya escuelas y lugares públicos que no están adaptados para personas con capacidades diferentes.





Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





“Espero que todo esto que he dicho tenga repercusión en cada ser que lo lea y que sirva para crear conciencia de que hay que tener en cuenta siempre a quienes nos rodean”, externó.

El joven, Pablo Gerardo, que tiene una enfermedad llamada atrofia muscular espinal que le impide tener movimiento, acudió a un evento que las autoridades locales llamado incluyente.