Disminuye demanda de reparación de niños Dios

La demanda de restauración de los niños Dios redujo hasta en 50 por siento en esta temporada por la presencia del coronavirus, ya que muchas personas no llevaron a retocar sus imágenes por el temor a este virus, dio a conocer Elias Morales, restaurador de imágenes religiosas.

Explicó, que la demanda de la reparación de los niños Dios y de figurarás que son colocadas en los nacimientos de los hogares inició a mediados de diciembre, cuando en años anteriores los familias llegaba a principios del últimos mes del año. “Antes de la presencia del coronavirus nos traían 20 imágenes al día y hoy si mucho nos llegan 10, pero tengo fe que siga creciendo un poco más, pues se avecinan las sentadas de niños Dios”, expresó





Detalló, que como todos los sectores ellos también se vieron afectados por la presencia de están enfermedad, pero que la fe que tienen no los dejará solos en este momento tan difícil que vive todo el mundo por la presencia del Covid-19. “Para mi este no es un trabajo, ya que las reparaciones las hago con amor y fe, por ende, mis clientes no me abandonaron en estos momento tan difíciles que tanto se necesita el trabajo para poder llevar el sustento a mi hogar”, expresó.

Aseguró, que tiene una clienta que lleva con él más de una década llevando a retocar y reparar sus niños Dios, pero por ser una persona de la tercera edad este año no llego, pero le mando mando sus figura para que le echara su manita de gato.

El restaurador de imágenes, hizo un llamada a los ciudadanas a que acudan al malecón, en donde están colocado el tianguis navideños y su puesto de reparación de imágenes para que puedan mejorar su ingreso cientos de comerciantes que están parado un momento difícil.

“Pudimos a los tapachultecos que no nos dejen solos en este momento que necesitamos de ellos. Acá estaremos en el malecón del rio Coatán hasta el 6 de enero, externó con voz desesperada por el mal momento que atraviesan. Finalmente, dijo que los ciudadanos pueden llegar con todo la confianza al tianguis navideño, ya que cuentan con todas las medidas sanitarias que exigen las autoridades para prevenir contagios de coronavirus.





Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur