‘Distribución de presupuesto, debe ser justa y transparente’: Carlos Salazar Gam

Carlos Salazar Gam no lleva ni un mes al frente del Ayuntamiento de Huixtla, pero ya tiene proyectos para mejorar la imagen del municipio. No culpa a administraciones pasadas y mira para enfrente, sabedor que el tema económico y de presupuesto será una batalla constante a lidiar en su trienio.

Se da tiempo para hablar de sus prioridades en sus primeros 100 días de gobierno, de los planes para hacer un museo en la Estación del Ferrocarril y la expectativa para la apertura o cierre de panteones el Día de Muertos.





Han pasado poco más de 15 días de haber asumido el cargo ¿cómo encontró el Ayuntamiento?

-Yo creo que muy bien, estoy muy entusiasmado, con ganas. No vamos a echarle la culpa a nada, ni mucho menos a los de atrás, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y no queda más que echarle para adelante, con las deficiencias de todos los requerimientos, recursos económicos y demás, pero vamos a entrarle a todo, al tema de la gestión, del ingreso propio, de las participaciones estatales y federales, con el ánimo de hacer una distribución justa y transparente.





Apenas se van asentando, se está trabajando con el presupuesto de la anterior administración y se trabaja en el del próximo año ¿es justo el presupuesto, hace falta más?

-El presupuesto ha sido calculado en este ejercicio 2021, vamos a hacer un planteamiento para el ejercicio 2022, un poco bastante atractivo para que podamos cubrir más. Obviamente, sabemos que esta parte depende del Congreso y ellos serán los que verán la autorización o el incremento de este techo financiero. Y en la Federación, pues también hay una norma de distribución, que es de acuerdo al rezago social y la pobreza extrema que hace que disminuya o se incremente de acuerdo a los índices de cada municipio,. Yo creo que Huixtla está apto para que pueda ser incrementado. Si bien nos va, un 20% o un 10%, no hay que echar las campanas al aire, pero lo que nos den. Aquí lo más importante es la justa distribución.





¿En los primeros 100 días de gobierno cuáles van a ser las prioridades?

-Hay varios ejes rectores: los servicios públicos como el alumbrado, el agua, la recolección de basura, el panteón, el rastro, el bacheo. Son cosas urgentes para que Huixtla vaya teniendo otro rostro, además de otros temas que no dejan de ser importantes como la salud, la pandemia y la seguridad.





En este trienio habrá obras municipales, estatales y federales ¿se tiene contemplada la Estación del Ferrocarril?

-En el tema municipal vamos a hacer una distribución para atender a la zonas Alta y Baja, a los Nuevos Milenios y la cabecera municipal. Creo que esa parte nos toca a nosotros, ya se tocaron puertas, ya se hizo la gestión ante la Secretaría de Obras Públicas, ante la Comisión Estatal de Caminos para ver todo el tema de los caminos, algunas obras como la Unidad Deportiva, el Auditorio Municipal, que son temas estatales que ya traemos.

Y temas de gestión federal, que es donde estamos viendo lo de la Estación del Ferrocarril, que se pretende que sea un museo. Obviamente se requiere de varios permisos que no son facultad del Ayuntamiento, pero que pueden abonar bastante en caso de que nos den los permisos que se requieran para echar a andar esta obra, tal vez no como tal, pero sí como un museo, como un lugar de esparcimientos, como una biblioteca. El proyecto sería únicamente del municipio y se involucrarían las dependencias como son la Casa de la Cultura, Educación, Recreación, Deportes y Bibliotecas. Se requiere de la autorización de Ferrocarriles Nacionales y en su caso, cuando están concesionados, quienes tienen la concesión que nos apoyen con los permisos y si no en comodato, en donación o como se pueda.

Por ejemplo, ahorita lo urgente son los pasos de vía. Huixtla tiene 12 pasos de vía en la cabecera municipal y los 12 están deteriorados. Yo estoy muy puesto y espero que antes de que termine diciembre los 12 pasos de vía se puedan resolver, y así los carros, los triciclos y las personas puedan transitar mejor, pero para eso también necesitamos el permiso. Estamos seguros de que lo vamos a conseguir a como dé lugar.

Grandes retos enfrentará la alcaldía de Huixtla en el trienio 2021-2024 / Foto: Amílcar García | Diario del Sur





Ya se acerca la fecha de Día de Muertos ¿se van a abrir los panteones en Huixtla?

-Vamos a esperar las instrucciones del Gobierno del Estado, nosotros somos un gobierno aliado, que va a caminar y está caminando de la mano del señor gobernador, y a reserva de que haya una instrucción de que no se abra, así va a ser. Pero yo creo que en la mayoría de los pueblos favorece mucho la costumbre de ir a visitar a nuestros fieles difuntos. Ya va a estar en mejores condiciones, bien limpio, pintado, con agua, ordenado, tenemos un techado enfrente donde se va a hacer la venta de todas las flores, todo de manera ordenada.