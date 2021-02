Diversidad sexual no es tomada en cuenta en la política: colectivo

San Cristóbal de Las Casas.- Los partidos políticos mantienen las puertas cerradas, para quienes integran la comunidad de la diversidad sexual, pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dispuesto que este sector sea tomado en cuenta en el 3 por ciento de las candidaturas aseguró Nano Cortez, del Colectivo Abierto para las Diversidades, sus Derechos y Prevenir el VIH, aseguró que en esta ciudad

En entrevista, dijo que la comunidad de la diversidad sexual no está siendo tomada en cuenta por los partidos políticos de SCLC, a pesar de que el INE ha dispuesto que cumplan con el 3% de sus espacios en las candidaturas.

Explica que esto se debe a la doble moral coleta, que cierra las puertas a quienes llevan una sexualidad diferente. Y es que asegura muchos políticos son homosexuales pero no lo admiten por temor a ser rechazados por la sociedad y afecte su carrera política.

Nano Cortez aseguró que es necesario se elijan candidatos con un proyecto real y no solo para rellenar las planillas y fórmulas, tal como lo hace Movimiento Ciudadano que pondrá como candidato a Olaf Ballinas mejor conocido por actos de corrupción y defraudar mucha gente, "permítanme reír, jajajaja, pero ese tipo no me representa, se trata de tener huevos, yo los tengo bien puestos y se lo puedo decir de frente".

Aclara que los candidatos de la diversidad, pueden ser hombres, mujeres, transexuales, homosexuales, lesbianas y demás, pero que cuenten con un proyecto real de beneficio para la comunidad.