Don José Besares pide ayuda para su esposa hospitalizada

José María Besares López, de 68 años de edad, pidió a los tapachultecos ayuda para su esposa que tienen ochos días internada en Hospital de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, señalando que luego de la vacunación sufrió una trombosis.

Explicó que su esposa no tenía alguna enfermedad antes de la vacunación pero cuando vacunó contra el Covid-19 a los tres días empezó a sentirse mal hasta que tuvo que ser hospitalizada, “los doctores me dicen que es una alergia y puede ser a la vacuna que le pusieron”.

Don José mencionó que su esposa no tenía alguna enfermedad antes de la vacunación/ Foto:Alejandro Gómez| Diario del Sur

Con lágrima en los ojos, mencionó que su esposa tenía 35 años vendiendo tortas en la calle Oyameles del fraccionamiento Los Laureles 1, a espaldas del CBTis 88, pero desde que enfermo él se ha tenido que hacer cargo del puesto, pero las ventas están muy bajas por la falta de clases.

“Dicen los que saben de medicina y de la vacunación que a una de un millón le toca y mi esposa le tocó la bolita negra, pues yo también me vacuné contra el coronavirus y no me paso algo Gracias a Dios”, externó.





Añadió, “de todo corazón estoy pidiendo a la población que me ayude, yo no estoy pidiendo dinero, con que venga y me compren tortas o hot-dogs en el puesto serán de gran apoyo, pero si alguien me quiere traer ayuda en especial, Dios se los agradecerá y se los duplicará”.

Mencionó que si los tapachultecos le quieren ayudar en especie le pueden regalar Ensure, ya que su mujer está conectada a una sonda así se alimenta, además de pañales, pues no se puede moverse de la cama.





“Los doctores me dijeron que mi esposa se puede salvar, pero que pasará mucho tiempo en el hospital de alta especialidad, para ellos se requiere medicamento, dinero y actualmente tenemos problemas para pagar renta, luz, agua y gas, porque no estamos vendiendo como cuando estaba ella”, abundó.

Indicó que tienen 44 años de matrimonio y para el ha sido difícil poder salir adelante sin la presencia de su amada, ya que es la compañera de vida que escogió.

“La verdad todos los días me levanto con miedo de que los médicos o enfermeras me den una mala noticia, pero mientras ella esté con vida yo lucharé para poderla ayudar a superar su enfermedad y confío en la buena voluntad de los tapachultecos que me ayudarán”, finalizó.