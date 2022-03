Don manuelito ha dedicado su vida a la elaboración y venta de nieve

Don Manuel de Jesús Mondragón, durante cinco décadas se ha dedicado a realizar las mejores nieves de esta región del estado, los sabores que hace, son de temporada.

Don Manuel o también conocido como Don Manuelito tiene 71 años de edad y en Cintalapa se ha ganado la fama por sus nieves además de siempre mostrar su afición a las Chivas, él con mucho gusto recibió a este medio en su casa para platicar acerca de su oficio, de lo que con tanto amor y esmero prepara todos los días para deleitar al paladar cintalapaneco con este oficio artesanal.

“Cuando yo tenía 10 años ya sabía hacer la nieve, pero antes de dedicarme de lleno a esto, trabajé de ayudante de albañil porque me gustaba, anduve con mi suegro en diversos lugares del estado, también trabajé de despachador en gasolineras, y cuando me liquidaron en este último trabajo, ahí decidí dedicarme de tiempo completo a lo que mi papá me había enseñado”, dijo Don Manuelito.

Comentó que a lo largo de 5 décadas ha sido el bastión en su casa, ha dado empleo y enseñado a mucha gente a elaborar este postre que todo mexicano consume a diario, reconoce que ya no sale muy seguido a vender porque ya está cansado, pero todas las mañanas en casa es el primero que inicia con la elaboración de lo que ha sido su pasión, la nieve artesanal.

Todos los días hacen nieves de sabores diferentes, dependiendo la temporada / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Proceso de elaboración

La nieve artesanal inicia con la leche, esta se pone a hervir en una olla junto con fécula de maíz y dos kilos de azúcar, después de hervir, este se guarda en el refrigerador y su preparación continúa a la mañana siguiente, cuando llega el momento de congelarse, se le ponen otros ingredientes, hielo, sal gruesa y después a darle vuelta hasta conseguir la consistencia que se ocupa.

“Hacemos de muchos sabores, la vainilla es tradicional y es la que nunca debe hacer falta, también de coco, fresa, yogurt, limón, guanábana, melón, Nanchi, cacahuate, oreo, piña, aparte de salir a vender, también rentamos nuestros servicios en fiestas infantiles o en donde nos contraten, trabajan varios muchachos con nosotros quienes ya saben hacerla”, subrayó “El manito”, así se llaman sus nieves.

Dijo que cuando la temporada es buena, la nieve se vende muy rápido, la gente lo busca porque sabe que es muy rica, preparada higiénicamente y con variedad, eso le da gusto que la gente siga distinguiéndolo con su preferencia.

El hace nieve para tres carritos, compra más de 40 litros de leche por día, 10 kilos de azúcar, 18 kilos de sal, 35 hielos, barquillo, vaso, chocolate, mermelada, cuchara, todo está caro pero aun así, siguen trabajando en este noble oficio.

Dijo que su hijo Julio aparte de hacer y vender la nieve, ahora también se dedica a elaborar los botes, los hace de lámina galvanizada y acero inoxidable, porque la vida útil de cada bote es de un año porque la sal los deteriora muy rápidamente, hace de tres, 2 y 1.5 kilos.