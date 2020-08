Doña Guadalupe pide de regreso a sus nietos

Doña Guadalupe, abuela de doce de los 23 menores rescatados en San Cristóbal de Las Casas, el 21 de julio por la Fiscalía General de Justicia, desea que ya se acabe la pesadilla, tener en casa a todos sus nietos y de regreso a su hija y nuera sujetas a proceso por el presunto delito de trata.

En su casa en Ixtapa, dice estar muy triste, no asimila lo que ha pasado, cuenta que no duerme bien luego de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Estatal DIF Chiapas, tiene a los menores, dice que sintió un alivio cuando el 24 de agosto le entregaron a cinco, pensó que se llevaría a todos.

Dice que le faltan siete, cuando los tenga a todos en casa y cuando esté de vuelta su hija y nuera a quienes la Fiscalía General de Justicia ha vinculado a proceso, entonces volverá la paz y la felicidad, está pendiente de que en cualquier momento sea llamada para que le restituyan a los otros siete.





Local Piden investigar a fondo a red de trata de menores

Cuenta que cuando acudió al llamado en el que les entregarían a cinco volvió la alegría a la familia, pensó que regresarían todos, las autoridades nos compartieron que no serían todos, los otros siete se quedaron llorando, me abrazaron, no se querían quedar, es un ambiente de tristeza.

Espera que tras el examen de ADN que las autoridades les dijeron que le harían a sus otros siete nietos, los tenga de regreso, pues comentó que al llegar a casa con los cinco que le restituyeron el pasado 24, celebraron a la menor que cumplía 15 años, espera que los que siguen en poder de la autoridad estén bien atendidos.