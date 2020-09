Dos años sin tomar posesión la síndica de San Juan Cancuc

El 1 de octubre de este año se cumplen dos años de que la síndica electa del Ayuntamiento de San Juan Cancuc, Martha López Sántiz, no toma posesión, no obstante que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitieron sentencia a su favor, las que no se han ejecutado.

En ese sentido, la representante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), Alejandra Soriano Ruiz, sostuvo que ha faltado una actuación ejemplar de las instituciones públicas, pues se ha impuesto la fuerza de los grupos tradicionalistas a la fuerza del Estado mexicano.

“En cuanto a la ejecución de las sentencias hay todavía una especie de vacío, a pesar de que en este año se han aprobado reformas Constitucionales históricas para garantizar la paridad de género a nivel nacional y estatal, así como en materia de violencia política en razón de género, en la práctica no hay mecanismos claros para que las autoridades responsables ejecuten las sentencias”.

La @ONU_es define la violencia contra la #Mujer como todo acto de violencia de género que resulte, o que pueda tener como resultado un daño físico, sexual y psicológico para la mujer. #BastaYa #NiUnaMenos pic.twitter.com/Te4qFrksEY — Nallely Ortiz (@NallelyOrtizj) September 22, 2020

"Muchas veces se ha tomado como pretextos para no cumplir con la ejecución de las sentencias los usos y costumbres o los sistemas normativos internos o los supuestos riesgos de violencia, actitudes machistas y misóginas, ahí hay una tarea importante, Martha López, debió tomar posesión como síndica el 1 de octubre del 2018".

El 22 de marzo de 2019 el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) ordenó en el expediente TEECH/JDC/290/2018, al presidente municipal de San Juan Cancuc, José López López, tomar protesta constitucional a Martha López Sántiz, síndica municipal, brinde las facilidades necesarias para el ejercicio de las funciones inherente al cargo.

Asimismo, "la convoque a la ciudadana Martha López Sántiz, en su carácter de síndica municipal a sesiones ordinarias de cabildo, pague los importes correspondientes por concepto de las dietas que se le adeudan, además de que se abstenga de realizar acciones u omisiones directa o indirectamente, que tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o causar un daño o perjuicio en la persona u obstaculizar el ejercicio del cargo".

"También hace falta resolver los casos de usurpación de funciones y simulación tolerada en 14 municipios indígenas donde gobiernan mujeres, en la medida en que las mujeres ganan más espacios, corren más riesgos, se ejerce mayor violencia y falta ejemplos de ejercicio del Estado de Derecho".

Soriano Ruiz plantea que para las elecciones del 6 de junio del 2021 no haya parejas como candidatos a presidentes en los municipios indígenas porque se corre el riesgo de que sean desplazadas las mujeres en el cargo por los esposos, mucha responsabilidad recae en los partidos políticos que deben impulsar procesos de capacitación integral para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y prevenir la violencia política de género.