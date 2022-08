Un fracaso la tradicional venta de dulces en el Museo de San Cristóbal [video]

Más de 50 dulceras y dulceros de San Cristóbal de Las Casas, que se mantienen instalados en los pasillos de del Museo de San Cristóbal (Musac) desde el 31 de Julio, quiénes permanecerán hasta el próximo domingo 7, denunciaron que por la delincuencia que prevalece en San Cristóbal, los ciudadanos temen salir de sus casas y no llegan al centro para comprarse un dulce, por lo que ha bajado la venta de sus productos.

Lee aquí para saber más: Tradicionales dulces de San Cristóbal, te decimos dónde encontrarlos

"Hasta ahorita no han ido muy bien las ventas, está muy baja, esto por la delincuencia que hay en San Cristóbal, ya la gente tiene miedo de salir en las calles, y si no tienen nada que hacer pues ya no salen de sus, por eso hasta ahora nadie ha comprado los dulces, como en años anteriores hemos salido adelante y ahora está muy baja la venta", señaló María del Tránsito Mijangos Díaz.





#Municipios | Dulceros artesanales de #SanCristobalDeLasCasas realizan una exposición de dulces en las instalaciones del MUSAC, ene el centro de la ciudad coleta pic.twitter.com/JLlTs17UKL — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 4, 2022





Pidió a los sancristobalenses, así como a los municipios aledaños y sus visitantes ayuden, realizando la compra de dulces de diferentes sabores que son: manjar, nuegados, camotes, rellenos, calabacitas, naranjas, entre muchos sabores más.

Finalmente, pidió que ayuden con la compra de los dulces para que no se pierda la tradición de las dulceras y dulceros que salen a exponer sus productos y que ahora actualmente se encuentran en el Musac, y que solamente así podrán llevándose a cabo esta gran tradición de venta de dulces, año con año salen a vender sus productos en el centro de la ciudad, "pido a la gente que nos ayuden, comprando los dulces que hay aquí en el Museo de San Cristóbal".