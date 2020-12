Piñaterías esperan incremento de ventas por festejos de diciembre

A pesar de la presencia del Covid-19, venderse de piñatas de Tapachula prevén un incremento en sus ventas de hasta en un 200 por ciento en este mes, esto, por las fiestas de fin de año y las posadas que se aproximan.

“Los santa clauses, muñecos de nieve, estrellas, árboles de navidad y piñatas de siete picos son las más buscadas y vendidas durante todo el mes de diciembre por las festividades de fin de año”, indicó José Daniel López Velázquez vende de piñatas.





Mencionó, que ya es una tradición que las personas compren piñatas para esta época en donde se incrementan las ventas considerablemente, ya que la demanda es mucha.

Detalló, que los precios oscilan entre los 100 y 150 pesos, aunque también depende del modelo, tamaño y el grado de complejidad para elaborarlo la piñata, ya que hay algunas que alcanzan el precio de 500, según el pedido del cliente.

“A pesar de que tenemos buenas espectativas para vender en este mes de diciembre, no alcanzaremos la meta a la que estamos acostumbrados del 400% de incremento, ya que al no haber clases los maestros no compraron piñatas para adornar las escuelas”, abundó.

Señaló, que esperan que las ventas crezcan, ya que el mes de noviembre es cuando muchas personas acuden a comprar piñatas para adornar las oficinas, pero en esta ocasión no fue así.









“Tenemos fe que tengamos excelentes ventas y podamos recuperar lo invertido para seguir trabajando, ya este es un trabajo que nos permite ir sobreviviendo día con día, expresó

Destacó, que las ventas de piñatas se extienden hasta el 6 de enero por el festejo del Día de Reyes, por ende, esperan que sus ventas de mantengan hasta esa fecha.

Finalmente, invitó a todas las familias que festejen las fiestas navideñas desde casa y eviten salir a las calles, ya que la presencia del coronavirus aún está presente entre todos los ciudadanos.





La tradición de las piñatas llegó a nuestro país en 1586, cuando los frailes agustinos de Acolman de Nezahualcóyotl recibieron la autorización del Papa Sixto V para celebrar las “misas de aguinaldo” mejor conocidas como las posadas.

