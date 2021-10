Edilberto, Joven indígena que impulsa el proyecto de Cine Jlumaltik

San Cristóbal de Las Casas.- Edilberto, es el joven promotor del proyecto Cine Jlumaltik gratuito, el cual se encuentra en la comunidad de Bachajón, municipio de Chilón, el cual contó para El Heraldo de Chiapas, es un pueblito que tiene poco acceso a este tipo de entretenimiento, y lo hace siguiendo el ejemplo de sus papás, en servir a la sociedad, sin esperar nada a cambio, y sobre todo para evitar que jóvenes se inclinen a los vicios que afecten a los jóvenes y niños.

“Un día saliendo de misa pase frente al salón de cine que se encuentra justo frente a la iglesia de mi pueblo, es un salón que se construyó por parte de la misión de Bachajón hace muchísimos años, y que de vez en cuando solo se utilizaba para algunas reuniones, pero ya está en muy malas condiciones, las butacas están en mal estado, la pintura ya se anda cayendo, todo lo que es de madera ya está bastante dañado por la polilla y el techo de lámina tiene bastantes goteras, entonces pensé en que sería bueno reactivar poco a poco el salón de cine y usarlo para lo que fue echo, ya que creo que para el pueblo tiene un valor cultural porque muchas personas del pueblo les tocó ver películas con máquinas de proyección viejitas en ese salón”, refirió.





Recuerda cómo cuando estudió la primaria, era de gran emoción ver una película en grupo, “porque nos habíamos portado bien, y como yo no tenía ni cómo ver una tele cuando estudié la primaria, eso me emocionaba mucho, entonces hable con las madres y pedí que me rentaran el lugar para poder proyectar películas para la gente de mi pueblo”.

“Accedieron a mi petición, entonces empecé a investigar qué equipo podría utilizar porque yo no tenía nada más que la computadora donde tomo mis clases en línea y tampoco tenía conocimiento de que equipo me podría servir, pero me puse a investigar, así mismo empecé a buscar la manera de comprarlo”, abundó.

El proyecto de Cine Jlumaltik es fruto de un préstamo económico que hizo al banco y a sus papás, y sobre todos de sus ahorros que había hecho para continuar con sus estudios, porque la pantalla y teatro en casa es como él hace las proyecciones, de modo que todos puedan tener una buena visibilidad.





Explicó que la mini tiendita que tiene, donde ofrece frituras, refrescos y palomitas, todo al precio accesible, para que la gente que pueda o quiera compre algo y de esta manera pueda recuperar poco a poquito lo gastado, “para pagar los préstamos, pagar a la chica que cuida el mini abarrotes, que también la tengo vendiendo jugo de naranja de la región afuera y otras cositas que me ayuden a juntar un poco de dinero para darle mantenimiento al lugar y más adelante ir mejorando el salón de cine y tenerlo en buenas condiciones”.

“La gente está empezando a ubicar poco a poco el lugar , entran y veo que algunos salen felices ,más relajados , y algunas personas me agradecen por el servicio y eso me da una satisfacción muy bonita en lo personal , ver a niños , jóvenes , adultos entrar y disfrutar de una película en pantalla grande que quizás no tengan las posibilidades para ir a un cine a una ciudad y pasar el rato saludablemente”, manifestó.





Destacó que el proyecto gratuito de Cine Jlumaltik busca combatir los problemas de adiciones como el alcoholismo, drogadicción, vandalismo, combatir la depresión social, “ya que estoy ofreciendo una opción más saludable de pasar el rato , incluso me ha tocado ver a varias personas que quieren entrar en estado de ebriedad y a algunos que no están muy perdidos los dejó entrar, nada más les digo que no hagan ruido o que no se porten mal y ya se quedan ahí sentaditos y calladitos”.

“Estoy tratando de conseguir y proyectar películas que enseñen valores o películas de reflexión para poder generar una conciencia social, tratar influir nuevos valores a las personas que componen mi bello pueblo y tratar de mejorar poco a poco mi entorno o de pérdida poner mi granito de arena y colaborar en fomentar la cultura en mi pueblo, que no se pierdan las tradiciones, las costumbres que para mí son muy bonitas de hecho cuando empezaron a publicar el cine en el estado de Chiapas , me sorprendió saber que hay varias personas que ya se dedican al cine en otros lugares de Chiapas”, finalizó.