Ejidatarios bloquean la carretera Coita - Arriaga

Jiquipilas.- Cansados de esperar que la Concesionaria de Autopistas del Sureste, (CAS), o el gobierno del estado les paguen sus tierras que fueron ocupadas para la construcción de esta carretera de paga, cerca de 100 ejidatarios de diversas colonias bloquearon este jueves esta vía para exigir el pago de sus tierras.

Con piedras, y una manta que decía “exigimos pago acceso a la autopista”, los afectados e punto de las 10 horas, se apostaron en el kilómetro 38, ahí realizaron el boqueo y cada media hora permitían que los vehículos siguiera su viaje, pero aseguraron que si nadie les hacía caso, el bloqueo seria indefinido.

Francisca Acosta Zavala, (una de las afectadas), dijo que se vieron obligados a bloquear para exigir sus derechos, que les paguen el derecho de vía, han estado tocando puertas para ver si así les pagan, pero hasta este día, no les han dado nada.

“Le pedimos a gobernador Rutilio Escandón Cadenas que nos cumpla, nosotros ya hablamos con los representes legales de esta empresa y ellos argumentan que ya le pagaron al gobierno y ahora es esa figura es la que nos debe de pagar a nosotros, pero simplemente nos han ignorado”.

Los afectados dijeron que solo recibieron un pago por concepto de ocupación, pero el de vía ese aún se lo deben, es lo que ellos reclaman, y por eso le piden al gobernador del estado a que de manera urgente los atienda y de solución al problema.

Pidieron una disculpa a los automovilistas por hacerlos esperar un rato. / Foto: Marcos Ramos

Pedimos al delegado de gobierno de la región II Valle-Zoque si es que quiere trabajar, a que meta las manos para que la solución llegue pronto, porque de lo contrario, no dejaremos que nadie pase pro esta carretera dijo la señora Francisca.

Ya no queremos más mentiras, queremos fechas precisas para que nos paguen, ya estamos hartos de que nos traigan como pelotas, queremos algo concreto y como ya empezamos con esto, no le vamos a para hasta conseguir el objetivo.

Francisca Acosta Zavala

Los demás ejidatarios piden una disculpa por hacerlos esperar un rato, pero están ahí no por gusto, sino por necesidad, pero al parecer que al gobierno no le interesa en lo más mínimo, y aclararon, estas tierras no son terrenos nacionales, cada uno tiene dueño y ellos lo pueden confirmar con documentos en mano, por eso están exigiendo el pago que hace más de una década les adeudan.

/AP