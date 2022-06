Ejidatarios de Venustiano Carranza bloquean la carretera estatal

Ejidatarios de la Vega del Chalchi del municipio de Venustiano Carranza realizan bloqueo de la carretera estatal frente a la localidad Laja Tendida debido a que se inconforman por la falta del pago del programa de Producción para el Bienestar y acusan que los Programas Integrales de Desarrollo a cargo de José Antonio Aguilar Castillejos han sido muy excluyentes, beneficiando más a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Exponen en el bloqueo de la carretera estatal que no han sido incluidos en la estrategia del programa federal, y acusan que la delegación de la Secretaría de Bienestar y los Programas Integrales de Desarrollo, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Zaynia Andrea Gil Vázquez, no ha querido incorporarlos para hacer justicia a quienes verdaderamente hacen producir la tierra.

Hacen un llamado enérgico a estas dos instituciones federal y estatal para atender las demandas de los productores agropecuarios de Venustiano Carranza, aunque no excluidos no son solo de la Rivera, ni solo de Venustiano Carranza, existen productores de muchas más comunidades y de otros municipios que no están siendo incluidos, ni en los programas de bienestar, ni en la secretaría de Agricultura.





En la zona también le reclaman a la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) cabeza de sector federal, que no ha sido incluyente en la atención de los productores agropecuarios con el pretexto de beneficiar a los que se encuentran inscritos en el padrón, sin embargo, saca a algunos e incorpora a otros, tan fácil como hacer presencia en los campos agrícolas para saber quienes trabajan la tierra y a quienes entregar los recursos públicos.

Exigen que estos recursos que han sido ofrecidos por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, tienen que ser entregados con transparencia a quienes verdaderamente trabajan la tierra, no se vale que haya tanta exclusión si verdaderamente existen los programas y están los recursos, ya inició la temporada de lluvias y hay que aprovechar a realizar las labores agropecuarias del ciclo productivo 2022.