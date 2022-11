Ejidatarios legítimos piden restablecer el estado de derecho en San Cristóbal

Más de 100 representantes de ejidatarios legítimos y pacífica del ejido Cuxtitali El Pinar, municipio de San Cristóbal de Las Casas, en un escrito exigieron a las autoridades competentes aplicar la ley en San Cristóbal, ya que el pasado viernes intentaron asesinar a una persona del sexo masculino cuando regresaba de El pinar.

Denunciaron ante la Fiscalía que el día sábado 19 de noviembre un grupo de personas que estaban en la carretera que comunica hacia El Pinar, dispararon sus armas de fuego contra Víctor Pérez Sántiz, su esposa y sus hijos quienes transitaban esta carretera, denominada mirador predio invadido.

Te puede interesar: ¿El regreso del pueblo mágico? No se ha presentado violencia en San Cristóbal

“La familia fue víctima de agresión; la camioneta en la que transitaban recibió disparos de armas de fuego activadas por un grupo de personas que estaban en la carretera, los hechos se han denunciado en las Fiscalías por homicidio, despojos, ecocidios, invasiones de terrenos ejidales y no ejidales como otras reservas ecológicas, pedimos no negocien la justicia, cumplan su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes; que no les tiemble la mano, no se dejen amedrentar por las acciones ilegales, y ejecuten las órdenes de aprensión contra quienes otra vez mostraron su ilegalidad y violencia atentando contra la seguridad, la tranquilidad y la vida de los habitantes de San Cristóbal, las autoridades saben quiénes son ellos”, cita el escrito.

Al respecto, la representación legítima y pacífica de la gran mayoría del ejido Cuxtitali, solicitan a las autoridades correspondientes el desarme de las personas que se dedican en hechos ilegales y violentos.

“Declaramos que nuestro Ejido Cuxtitali no va permitir más ilegalidad y violencia, si es necesario vamos a realizar las acciones que hagan falta para garantizar nuestro derecho a vivir seguros, tranquilos y en paz, con respeto a nuestras personas y nuestros bienes, invitamos a otros grupos de ciudadanos en comunidades, barrios y colonias de San Cristóbal para organizarnos, actuar juntos buscar la paz en san Cristóbal, estar al pendiente al llamado a una manifestación pacífica en San Cristóbal con el objeto de poder vivir en paz y tranquilidad”, concluye el escrito.