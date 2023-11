Tila en crisis: Ejidatarios se deslindan de ataques y responsabilizan al CNI-EZLN-Autónomos

Luego de los ataques armados que se registraron la madrugada de ayer sábado en la cabecera municipal de Tila, y que reportaron la quema de casas, llantas, así como la destrucción de la carretera que comunica hacia Yajalón y en otras comunidades de la región, los ejidatarios, en un escrito informaron que se deslindan de los hechos registrados y señalan directamente que los violentadores de la ley son los integrantes del Congreso nacional Indígena-Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CNI-EZLN-Autónomos).

Los que suscribimos, órganos de representación del ejido Tila, y de sus anexos legalmente reconocidos y nombrados por la asamblea ejidal; nos pronunciamos y nos deslindamos de las acusaciones del que nos responsabilizan los supuestos órganos de representación ejidal autónomos, en la que sin sustento alguno nos culpan de la violencia ejercida en la cabecera ejidal de Tila y que estamos coordinados con un grupo de autodefensas, así también que estamos planeando la quema de la comisaria ejidal de la comunidad de Misija, cuando esto es totalmente falso”, denunciaron.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Recordaron, los que han ejercido violencia, extorsiones, y amenazas son los autónomos, y que por más de 9 años han sumido en la miseria y en el abandono a toda la población de Tila y sus Anexos; así también son ellos quienes se han negado a construir la paz, a establecer un diálogo abierto y quienes impiden el ingreso de las fuerzas de seguridad dentro de la población de Tila y sus anexos, en donde los más afectados son los niños, vulnerando el principio de interés superior enmarcado en nuestra carta magna.

“De manera enérgica instamos a las autoridades a restablecer el orden y la paz social en Tila, la aplicación de la justicia y el restablecimiento del estado de derecho; la no restricción al libre tránsito enmarcado en nuestra carta magna y al acceso sin condicionamientos a nuestras viviendas y comunidades; como lo hemos mencionado siempre “el que nada debe nada teme””, cita el escrito.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Lo anterior, Eduardo Gutiérrez Martínez, presidente del comisariado ejidal de Tila, responsable de firmar el comunicado, indicó que se deslindan de todas las amenazas, acusaciones y señalamientos del que han sido objetos; “recalcamos que nuestras exigencias serán el respeto a los derechos humanos fundamentales y a vivir en un marco legal de justicia y dignidad”.

Finalmente, el pueblo de Tila teme salir a las calles y carreteras, porque aún no hay condiciones de caminar por el temor de que podrían ser alcanzados por una bala, mientras la carretera aún está con la gran zanja y no hasta el momento no hay paso en la zona, a pesar de que hay presencia del grupo interinstitucional, los miles de pobladores aún temen salir a las carreteras.

