El martes separa Congreso del Estado al Cabildo de Altamirano

En el municipio indígena de Altamirano, en la región Selva, se reporta la retención la entre 7 y 11 personas, entre ellas el ex presidente municipal Roberto Pinto Kánter, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comunidades ofrecen canjear su libertad a cambio de la renuncia del cabildo que tomó posesión el 1 de octubre y que encabeza la esposa del ex munícipe, Gabriela Roque Tipacamú, quien el 20 de noviembre solicitó en sesión ordinaria de cabildo licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo que le fue conferido en las elecciones del pasado 6 de junio.

Entre representantes de diversas comunidades del municipio se realizan asambleas para el nombramiento de los integrantes del Concejo Municipal que será propuesto al Congreso del Estado, reportan que entre los negociantes por parte del grupo inconforme se encuentra Gabriel Montoya Oceguera, que contendió en las elecciones del 6 de junio postulado por el Partido Político Chiapas Unido.





En ese sentido, el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcelo Toledo Cruz, confirmó que será el lunes sin especificar hora, cuando esa instancia estará deliberando las solicitudes de licencias por tiempo indefinido presentada por la presidenta municipal constitucional, Gabriela Roque Tipacamú.

De acuerdo con el legislador de Morena, Toledo Cruz, procede la licencia por tiempo indefinido de los servidores públicos municipales y la conformación de un Concejo Municipal en Altamirano, para la solución del conflicto político postelectoral, que debería estarse nombrando duran la sesión ordinaria del martes de la LXVIII Legislatura, luego de conceder la separación del cargo a quienes así lo han solicitado.

La diputada federal por el principio de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, Valeria Santiago Barrientos, dirigenta estatal de esa fuerza política, prefirió no hablar del tema, mientras que algunos integrantes del ayuntamiento de Altamirano sostienen que no se garantizaron las condiciones de seguridad para el funcionamiento del cabildo, el ex presidente municipal Roberto Pinto Kánter, fue retenido desde el 30 de septiembre, grupos inconformes también causaron incendios en la presidencia municipal y en la casa del ex munícipe.