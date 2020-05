El Municipio Tapalapa no regresó a su actividad normal, afirmaron habitantes

Este municipio, uno de los cinco de la esperanza en Chiapas, no reanudó sus actividades normales, la presidencia municipal se encuentra cerrada, pequeños negocios no abrieron, además que las escuelas del lugar no han sido sanitizadas, afirmaron sus habitantes.

Pantepec es otro de los cinco municipios de la esperanza y se encuentra a 15 minutos de Tapalapa, que también su presidencia municipal permanece cerrada, el parque central está acordonado con cinta roja y son pocos los negocios que abrieron esta semana en el supuesto regreso a la nueva normalidad.

















Padres de familia coincidieron en señalar que les preocupa que no haya un regreso a clases “porque nuestros niños se siguen atrasando. Aparte de eso la presidenta municipal vemos que hay poco interés para apoyarnos, porque realmente hasta ahora no tenemos ningún recurso, ningún aviso, ninguna notificación, por lo tanto nosotros si pedimos que nos apoyen y que se nos informe en tiempo y forma, para ya iniciar las clases”.









Hasta el momento estamos enterados que nuestro municipio está dentro de los cinco municipios de la esperanza, pero hasta el momento no tenemos indicaciones oficiales, más que rumores de que los ayuntamiento han sido notificados para que ellos se hagan responsables de la sanitización, afirma Rosalio Flores, profesor de la escuela Dr. Belisario Domínguez en Tapalapa









La cabecera municipal de Tapalapa, cuenta con cuatro planteles educativos, una primaria, un kínder, una preparatoria y una secundaria técnica. Todos coincidieron en señalar que no se les ha notificado y las escuelas lucen abandonadas y no han sido sanitizadas.

