El SAT no realizará "cacería de brujas" con depósitos en efectivo

Los ciudadanos no deben declarar cada que realicen o reciban un deposito en efectivo menor a 15 mil pesos, como se ha desinformado a través de redes sociales o algunos medios de comunicación, indico Lorie Nayely Juárez Mota, Administradora de Servicio al Contribuyente Chiapas 2.

Detalló que la información de los depósitos en efectivo la realizan los bancos o instituciones financieras al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y será el área de auditoria la que realice las revisiones. Indicó que lo único que está haciendo el SAT; es tratar de eliminar todo tipo de evasión de impuestos, que todos los ciudadanos tengan piso parejo y paguen los impuestos que les corresponden.





“Es importante decirle a la ciudadanía que si son contribuyentes y están en la legalidad no deben tener miedo y que hagan sus movimientos fenecieros con normalidad”, expresó la funcionaria federal, quien recalcó que no se tiene que estar declarando al SAT cada mes o cada que se realice un deposito en efectivo, pues no es una obligación

“No es una cacería de brujas la que esta realizando el SAT en contra de los ciudadanos, solo que estén en la formalidad y créanme que es mas beneficioso estar en la formalidad que estar en la informalidad”, externó. Aseguró que mientras que los recursos y que la actividad de los ciudadanos este en la formalidad no tienen porque preocuparse o tener miedo de utilizar su tarjeta para realizar o recibir depósitos superiores a los 15 mil pesos.

“El temor de los ciudadanos se puede dar si están realizando alguna actividad ilícita con la que se estén enriqueciendo y no declaren los impuestos correspondientes”, abundó. Mencionó que actualmente por la alta demanda de cambios de firmas están atendiendo entre 130 a 200 personas diarias.

Finalmente, pidió a todos los ciudadanos que se acerquen al SAT para aclarar cualquier duda, pero que entiendan que se les da prioridad a mujeres embarazadas.





Pide funcionaria no caer en avisos de internet que sólo buscan crear pánico entre la población, asegura que los depósitos de 15 mil pesos en adelante serán supervisados. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur