El silencio del EZLN obedece a que han sido atendidos: Emilio Ullóa

San Cristóbal de Las Casas.- Emilio Ullóa Pérez, ex integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) consideró que la postura del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido mantener un silencio y por eso este organismo descentralizado no ha intervenido y se sabe el gobierno ha estado al pendiente de sus temas.

















Veo que el EZLN por su lado, en sus espacios, sus caracoles, sus centros rebeldes, se esta organizado, se le ha permitido mantener esa comunicación y esa estructura que tiene en algunas zonas de Chiapas, en la zona altos y Selva, el EZLN ha decidido guardar silencio y mantener de parte de ellos ninguna comunicación, pero de parte del gobierno federal y estatal ha estado pendiente de lo que sucede en la zona, dijo.

















En entrevista telefónica aseguró que el gobierno ha respetado los espacios autónomos del EZ como es el caso de Guadalupe Tepeyac, con el tema del Hospital, se logró resolver sin ningún mayor proceso, “y si el EZLN en este momento no quiere entablar una participación entiendo que el gobierno federal ha respetado esta decisión y esta al pendiente, y el gobierno respeta sus espacios”.

Explicó que en el tema de Guadalupe Tepeyac, (Las Margaritas) estuvieron además personal de Derechos Humanos, instancias estatales, instancias federales, para encontrar una salida con el tema del Doctor que sufrió una agresión y que ahora se encuentra en calma.













Espero que el EZ busque mecanismos de paz y buscar que este el tema en Chiapas de zozobra la gente este tranquila y sepa que transitar por esta zona ya no es tan complicado, complicado como otros momentos, abundó.













Ullóa Pérez consideró que el tema del tren maya en un 80 por ciento del riel por donde va circular el tren maya ya esta puesto “y poco daño va hacer a la ecología, es un proyecto que tiene razón de ser, es una gran necesidad para tener comunicación con toda esa zona y permitir empleos, la oportunidad que tengan acceso a la educación, salud, lo que es importantes es no permitir que las lenguas maternas vayan a sufrir un daño y las zonas ecológicas no se dañen”.









Municipios Necedad e ignorancia agrava situación de contagios en Chiapas: Juan Chilón













Reiteró la importancia en la conservación del medio ambiente, ya que es lamentable que deTuxtla a San Cristóbal, ya no hayan arboles y puras piedras, y pidió que en San Cristóbal, se evite la tala de árboles, destrucción de los cerros, “Hay que hacer una política publica de áreas ecológicas, y declarar una postura que en San Cristóbal no se pueda talar arboles”.

Pidió a las autoridades municipales tomarse el tiempo para hablar con los lideres y evitar invasiones, y buscar una solución en la sobre población, apoyada de la instancia estatal y federal.

“Es lamentable lo que esta sucediendo en San Cristóbal, cuando he estado por allá da tristeza, si no es que llorar, como es que han destruido a San Cristóbal, todos somos responsables, los que llegan, quienes ahí viven, que aporten un granito porque van a acabar a San Cristóbal, y no habrá turismo, los grupos indígenas tienen empleo pero si no se piensa van a acabar todo”, concluyó.