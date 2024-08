Las elecciones extraordinarias de Pantelhó en riesgo de no llevarse a cabo

Un grupo de aproximadamente 50 personas habitantes de diversas comunidades del municipio de Pantelhó, desde una carretera se congregaron exigiendo al gobierno en los tres niveles, así como el Instituto de Elección y Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE), la cancelación de las elecciones extraordinarias programados para el próximo 25 de agosto, y responsabilizan a los gobiernos en caso de algún enfrentamiento el día de las elecciones.

Los indígenas tzeltales señalaron estar preocupados por la creciente ola de violencia en el municipio de Pantelhó, además dijeron que excavaron zanjas en varias carreteras de terracería para evitar el paso de grupos civiles armados, dejaron en claro que no aceptan las elecciones extraordinarias para este domingo 25 de agosto, porque la violencia continúa en diferentes carreteras y cerros del municipio.

Así lo dieron a conocer en un video compartido, donde acusaron al IEPC, el INE y a los tres niveles de gobierno de ser responsables de posibles ataques armados durante las elecciones, porque no hay garantía para que se lleve a cabo la instalación de Casillas, porque el grupo armado que operan en el municipio continúan atacando a toda persona en las carreteras, “muchas personas ya no denuncian porque sus demandas han hecho caso omiso el gobierno”.

“Los responsables de cualquier incidente el próximo 25 de agosto serán el IEPC,c el INE y a los gobiernos, porque no hay garantías para que se lleve a cabo las elecciones extraordinarias en Pantelhó, hacemos un llamado a las autoridades para que expulsen a González López y otros individuos relacionados con actos de violencia y delincuencia, dejamos en claro que nosotros no queremos elecciones y que el gobierno no nos deben de obligar” denunciaron.

Finalmente, después del pronunciamiento que llevaron a cabo este día martes, se retiraron del lugar dejando las zanjas que excavaron este día para impedir el paso de los grupos armados que operan en Pantelhó, “el Machete y los Herrera, “nosotros no vamos a votar y el gobierno no nos puede obligar, si pasa algo el domingo lo responsabilizamos al gobierno y al grupo armado”.

