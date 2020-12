Embajador de Panamá reconoce sinceridad del informe del gobernador de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- El embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges Busto, reconoció la sinceridad del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, durante su Segundo Informe de Actividades, al cual fue invitado, lo que significó su primera experiencia como diplomático en una rendición de cuentas estatal.

“Me llamó la atención las hectáreas recuperadas, lo que hace valer el Estado de Derecho, pero no dejando fuera a nadie, sino tomando en cuenta a todos los sectores, ir todos juntos, no ser excluyentes y eso me parece muy importante”.

Calificó al informe de Rutilio Escandón como muy bueno “habló con ejemplos cada que tema que abordaba, contaba con videos muy reales, con cifras, fue un esfuerzo tremendo, en materia de seguridad se ha reducido los niveles de criminalidad, es bueno para todo el pueblo chiapaneco, me siento muy honrado con la invitación de Rutilio Escandón, que contó con un discurso acorde a lo que presentó, con mucha sinceridad y eso es bueno para los pueblos”.

“No hay ninguna duda del nivel de pobreza, sin embargo todo eso se contrarresta por el entusiasmo que es extraordinario, se percibe un aliento de esperanza hasta en los niveles más bajos, felicito al gran pueblo de Chiapas por esta actitud ante la vida después de la pandemia”, comentó.

Por último, dijo que en Panamá hay un rebrote importante de Covid-19, “los efectos son fuertes, nuestra capacidad hospitalaria se ha ido reduciendo, necesitamos poner todo de nuestra parte, lo haremos, hace falta unos meses”.