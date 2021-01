Empresarios no están obligados a dar beneficios fiscales: Prodecon

Isabel Coba Soto, visitadora general de la Procuraruria del la Defensa del Contibruyente (Prodecon), mencionó que las empresas no están obligadas a cumplir con el decreto presidencial para dar estímulos fiscales en la frontera sur, pues no tendrán sanciones de ningún tipo de parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Este decreto es opcional, si el empresario quiere acceder a el bien, adelante, pero si no quiere el beneficio también, es libre de aceptar o no, pues no les afecta en absolutamente nada" expreso al acudir a un evento al colegio de contadores de Chiapas.





Comento, que a pesar de que las empresas facturan al 8% el IVA, tampoco están obligados a bajar el precio de su producto.

"A los empresario que den los beneficios fiscales los beneficiará porque tendrán mas clientes, ya que muchas personas van a querer comprar donde este más varato, por ende, obtendrán más ganancias y el consumidor comprara productos mas baratos" externó.

Destacó, que actualmete hay una incertidumbre de los empresarios y consumidores que no ven reflejados los beneficios fiscales, principalmente en tema del IVA.

"La incertidumbre entre los contribuyentes es que aún no saben si pueden facturar al 8% o al 16, por ello, tendremos una reunión con las autoridades para buscar una respuesta para darle una seguridad al contribuyente", indicó.





Firma del decreto de estímulos fiscales en nuestra frontera sur.#BuenasNoticiasParaTodos pic.twitter.com/ycMbZtcCp0 — Rosy Urbina (@RosyUrbinaC) November 27, 2020





La visitadora, recomendó que antes de empezar a facturar al 8% revisen los requisitos que pide la autoridad fiscal para saber si puede acceder a los beneficios fiscales.

Coba Soto, dio a conocer que la fecha para que las empresas se registren para dar los beneficios fiscales se amplio hasta el 11 de febrero, ya que la fecha limite estaba programada para el 31 de enero en caso del IVA y para el ISR hasta el 30 de marzo.