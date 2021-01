Empresarios tapachultecos piden "meter en cintura" a compradores

La iniciativa privada en Tapachula criticó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no obliguen y sancionen a utilizar el cubrebocas como método preventivo de contagio por Covid 19. Anibal Núñez Mejía, secretario del la organización de empresarios del centro (Procentro), expuso que la población ha relajado las medidas sanitarias en torno al cuidado por la pandemia, por lo que no se debe bajar la guardia y, contrario a disminuir los cuidados, se deben intensificar las brigadas de prevención.





Añadió que, en el caso de los empresarios, no han dejado de mantener la sana distancia y la aplicación del uso de medidas de protección en los comercios del centro de la localidad, por lo que si un comensal llega a algún establecimiento y no porta el cubrebocas, se le niega el acceso.

“Hasta que apliquen la vacuna en la frontera sur podremos estar un poco más tranquilos con esta situación, por eso debemo seguir tomando las medidas pertinentes y saber que el virus sigue presente”, añadió. Pese a estar en semáforo verde, los empresarios del centro de la localidad pidió a la población y autoridades coadyuvar en las tareas de prevención, debido a que la pandemia sigue activa en la región y el país.

Núñez Mejía puntualizó que no vislumbran un repunte en sus ventas, ya que apenas la cuesta de enero comienza apenas a sentirse, por lo que auguró que sea a mitad de año cuando comiencen a ver una recuperación económica. Además, advirtió que no se permitirá el acceso a los negocios a todos aquellos que no porten el cubrebocas.

“Debemos de cuidarnos entre nosotros, porque mientras no llegue la vacuna no se ataremos más tranquilos ni libres del contagio, por eso es necesario que mientras llegamos a esa parte las autoridades se apliquen en la implantación de sanciones para aquellos que incumplan y pongan en riesgo a todos”, finalizó.