Empresarios y asociaciones en Tapachula piden dejen avanzar la marcha migrante

Empresarios y organizaciones sociales piden a las autoridades permitan salir a migrantes que están varados en esta ciudad y que buscan llegar a la Ciudad de México en una marcha denominada Por la Libertad, Dignidad y Paz.

Aseguraron que la ciudad no está preparada para contener a miles de migrantes, pues no se tiene la infraestructura ni la capacidad de brindarles servicios básicos necesarios, así como trabajo, ya que incluso ciudadanos locales carecen de empleos formales e incluso servicios básicos.





Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), indicó que mantener a todas las personas migrantes podría generar problemas como algunos ya ocurrió en la ciudad.

“Nosotros siempre hemos pedido que se reubique a estas personas, que se distribuyan en otros municipios o entidades federativas, mientras no se tenga un plan o estrategia para atenderlos”, expresó. Aseguró que es necesario y urgente que los dejen continuar a otra parte de la República Mexicana en donde puedan obtener trabajo y documentos para estar de manera legal en el país.

“En el Centro de Tapachula está la aglomeración de personas, además la venta informal causa aglomeraciones y es importante que se atienda a la brevedad”, abundó. En este mismo sentido, Alfredo de la Cruz Cordero de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social, señaló que no entiende la necesidad de las autoridades de contener a los migrantes en esta ciudad en donde han generado problemas de inseguridad.

Empresarios y organizaciones sociales piden a las autoridades permitan salir a migrantes que están varados en esta ciudad y que buscan llegar a la Ciudad de México/ Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“Yo siempre he pedido que cierren el Albergue Belén por los constantes problemas que genera la comunidad migrante, pero ello pido a las autoridades que ahora que quieren salir los dejen avanzar a su destino que seguro no es México”, indicó.

Destacó que en la ciudad ya no cabe un migrante más y si se les sigue conteniendo se volverá una olla exprés, que en algún momento reventará por la presión que se está generando al contener a una persona. “La migración no parará, la ciudad ya no puede contener a más migrantes y esta marcha puede ayudar a desfogar a un poco de personas como pasó con los haitianos que pusieron llegar a la frontera Norte del país”, finalizó.