No te confíes; productos de dudosa procedencia en el tianguis dominical en Berriozábal

Berriozábal.- A pesar de que existe una regulación y un operativo en la zona centro de la ciudad cada domingo en el tianguis, no faltan comerciantes que llegan a vender productos de dudosa procedencia o que no están permitidos, por lo cual Germán Alegría Estrada, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal exhortó a los ciudadanos a no adquirir dichos artículos.

Refirió que se han presentado casos de personas que son víctimas de engaños o de fraudes, todo por comprar algún producto que resultó ser defectuoso, por lo que dijo que la mejor manera de combatir este mal es prevenirlo y otra a través de la denuncia.

Puedes leer: Delegación de transporte pondrá a revisión el aumento al pasaje en Ocozocoautla

Expresó que se llevan a cabo operativos en el tianguis dominical en donde ya se pudo sacar del mercado aquellos que acudían a vender animales exóticos o mascotas, pues la intención del tianguis es la de promover el mercado local y no darle entrada al mercado negro, afirmó.

Recalcó que ya se ha establecido una normativa de venta, siendo los artículos permitidos las artesanías , juguetes, alimentos, pinturas, ropa tradicional, música, y otros productos son los giros permitidos.





Se han presentado casos de personas que son víctimas de engaños o de fraudes, todo por comprar algún producto que resultó ser defectuoso / Foto: Omar Ruíz | El Heraldo de Chiapas





Sin embargo precisó que hay quienes se acercan de forma discreta a los visitantes para ofertarles celulares o computadoras, o artículos para lo cual se requiere una factura, por lo que pide no comprar dichos productos y denunciar de inmediato con las autoridades o bien al número 911 para que se pueda intervenir y aplicar la ley.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a disfrutar de cada domingo del tianguis, dejando en claro que se garantiza la integridad de las personas que acuden al centro de la ciudad, además de que hay una coordinación para evitar el caos vehicular en la zona.