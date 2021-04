En Chanal podrían movilizarse por presuntos engaños de Rubén Zuarth

San Cristóbal de Las Casas.- Militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del municipio de Chanal, se manifestaron en las instalaciones del Comité estatal de Tuxtla Gutiérrez, para dejarle en claro al dirigente estatal Rubén Antonio Zuarth Esquinca que de no respetar las decisiones del plebiscito el pasado 1 de marzo, podrían iniciar acciones de protestas.

Domingo Gómez López, presidente del comité municipal de PRI del municipio de Chanal dio a conocer que este lunes acudió una comisión de priistas, para pedirle al dirigente estatal, respete las decisiones de un pueblo que de acuerdo a sus usos y costumbres, determinó que su candidato en las próximas contiendas fuera Roberto Pérez Rodríguez.

Aseguró que a manos alzada representantes de las 19 comunidades y 9 barrios que conforma el municipio, respaldaron a Roberto Pérez, quienes además lo apoyaron el pasado 23 de marzo cuando lo acompañaron a su registro junto con los integrantes de su planilla, y el mismo dirigente estatal hizo lo propio ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Y es que se han enterado que intentan imponer a una mujer, al que no están en contra del género, pero desde hace dos periodos han negado la participación de un varón, lo que no demuestra no han respetado la equidad, por lo que advirtieron que de no respetarse los acuerdos a los que llegaron “la militancia priísta de Chanal se va levantar”.

“Chanal se rige por usos y costumbres, no es juguete, es una decisión del pueblo, si el dirigente no respeta estos acuerdos, me veré rebasado en controlar a la gente, ellos ya me han dicho que no permitirán imposiciones, si no se respeta se van a manifestar, quizá hagan bloqueos carreteros, no lo sé, porque ya están reunidos en la cabecera a espera de que se dé una respuesta a favor de Roberto Perez, espero que cumpla con los acuerdos pactados”, concluyó.