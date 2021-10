En Chiapa de corzo, padres piden cesar a directora de la albino corzo

Tuxtla Gutiérrez. Padres de familia de la escuela federal Jaime Sabines Gutiérrez ubicada en el fraccionamiento Jardines del Grijalva de Chiapa de Corzo se manifestaron la mañana de este miércoles en las afueras de la institución para exigir una auditoria al comité de padres de familia y cese de la directora de nombre Gloria Martinez López .

Comentaron que en presunto contubernio con la presidenta del comité Sofía Acero, el tesorero José Guadalupe Espinosa y la dirección han manejado de manera turbia los recursos de la escuela.





"Somos 478 tutores, por lo que en el ciclo 2021-2022 con la cooperación de 200 pesos de casa uno se logró recuperar 95 mil 600 pesos, ahorita que ya se va a entregar cuentas a otro grupo de encargados, solamente quieren dar 17 mil pesos, y todo lo demás donde está, sino clase hay" dijo una madre de familia.

Los inconformes pidieron la intervención de los jefes de sector, derechos humanos, de la dirección de educación Federalizada y supervisores, ya que presuntamente Martínez López es la encargada de manejar y manuniplar esta organización de padres.

"Hay muchas anomalías, hay varios eventos que no se han reportado en dinero, queremos ver el dinero, los desayunos escolares los venden y de eso no se sabe nada, la directora mete mano en todos lados, de ella no hemos tenido ninguna gestión ni beneficio, por lo que ya no la queremos, acá vamos a estar plantados hasta que nos hagan caso" señaló otro tutor.