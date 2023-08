Ayuntamiento de Comitán sin comprobar más de 29 millones de pesos

Un monto de 29 millones 994 mil 018 pesos con 56 centavos, es el dinero del cual el actual Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, encabezado por el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez no ha esclarecido su destino, lo que ha sido considerado como un “probable daño a la Hacienda Pública Municipal”, así lo dio a conocer la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASECHIAPAS) al hacer públicas las auditorias 2022 de algunos municipios y entidades de gobierno locales.

El mecanismo para la auditoría La auditoría, se seleccionó con base en las siguientes variables: De Evaluación de Riesgos, que Sugieren circunstancias que reflejan vulnerabilidad en la gestión municipal: De Control y Transparencia, que Se encaminan en atender una mayor cobertura e indicios de presuntas irregularidades De Rendición de Cuentas, que evalúan el cumplimiento en la correcta y oportuna rendición de cuentas.

También puedes leer: Chiapas, entre los estados con mayor niveles de pobreza y carencias en salud

De esta forma y de acuerdo al órgano fiscalizador, el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez tiene tres pliegos de observaciones y un total de ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias contra los funcionarios que resulten responsable por este daño patrimonial a las arcas municipales; en el documento, la ASECHIAPAS, da a conocer que los montos no justificados van desde la compra de materiales para uso administrativo, el pago por asesoría al gobierno municipal hasta obras que fueron ejecutadas por montos que no corresponden a los reportados y además que no cumplen con las normativas correspondientes.









En lo que se refiere a las partidas presupuestales, se encontró que en las partidas “2121.- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, 2161.- Material de Limpieza, 2482.- Plantas de Ornato, 2611.- Combustibles”, el gobierno municipal se confirmó que no cuentan con los documentos que justifiquen, ni que acrediten la veracidad de los egresos registrados, señalando que durante una comparecencia el mismo personal administrativo correspondiente ratificó en una Acta Parcial de Auditoría no contar la información ni documentación para acreditar el ejercicio de los recursos; en estos rubros se reporta un presunto daño matrimonial al municipio por un monto de 1 millón 652 mil 655.21 pesos.

De la partida 3821.- “Gastos de Orden Social y Cultural”, la administración municipal realizó la adquisición de juguetes, juegos de luces, listones, entre otros por un monto de 3 millones 107 mil 176 pesos, de los cuales tampoco cuenta con documentación que compruebe el ejercicio del recurso; asimismo, tras una investigación realizada, se comprobó por parte de la ASECHIAPAS que el proveedor al que se le adjudicó la partida no cuenta con oficinas, ni bodegas, ni centro de distribución de estos dichos productos, además de que las muestras obtenidas no corresponden con los objetos supuestamente adquiridos y tan solo el proveedor aportó unas cuantas notas de remisión, mas no la facturación correspondiente; en este caso la observación hace énfasis en que se realizaron “Operaciones simuladas” para el supuesto ejercicio de los recursos.





Mario Antonio Guillén Domínguez / Foto: Facebook | Mario Antonio Guillén Domínguez





Dentro del posible desfalco a las arcas de Comitán de Domínguez, destaca un enorme faltante por más de 4 millones 795 mil pesos, por concepto de “Construcción de Nave en Mercado de Productores, Primera Etapa”, obra de la cual se pagaron miles de pesos por conceptos que no fueron ejecutados, asimismo por conceptos que se ejecutaron pero que no cumplen con los requerimientos para su ejecución y además porque la obra fue realizada con materiales de baja calidad; cabe señalar que esta obra fue de asignación directa.

Cabe citar que también se reportan faltantes en obras como la rehabilitación de calles y avenidas de la Ciudad con mezcla asfáltica y que no ha sido justificado el destino de 4 millones 848 mil 019.74 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).









Hasta el momento las autoridades del municipio de Comitán de Domínguez no han emitido comunicado alguno respecto a la auditoría que le fue realizada, tampoco ha dado a conocer los nombres de los funcionarios que de acuerdo a la ASECHIAPAS deberán ser sancionados; estos recursos faltantes vulneran significativamente al erario de este municipio uno de los que tienen más pobreza.