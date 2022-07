Tatuajes, ¿siguen siendo un tabú en Chiapas? aquí te decimos

Raquel Cigarroa quien lleva más de ocho años como tatuadora profesional en la capital chiapaneca nos platicó acerca de este tema que hace muchos años era completamente satanizado por religiosos y personas mayores; ahora, aunque los tiempos han cambiado, hay muchas personas que siguen pensando que tener un tatuaje significa ser un delincuente o pertenecer a una banda criminal; además nos cuenta que es una profesión de la cual se puede vivir así como otras y su pasión por este arte que se plasma en la piel de sus clientes.





Hace muchos años era completamente satanizado por religiosos y personas mayores / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Raquel quien es oriunda de Veracruz arribó a la capital chiapaneca desde hace 5 años por temas familiares; desde tres años atrás ya había comenzado a tatuar pero únicamente a sus amigos y parejas que tuvo en el proceso pues no se sentía con la experiencia necesaria; posteriormente llegando a la ciudad de Tuxtla comenzó a tomar cursos, a ver capacitaciones online y fue ahí cuando se animó a trabajar en un sitio llamado Kraken, en donde no cobró ni un solo peso ya que buscaba aprender aún más.





Empecé de gratis en una tienda para buscar aprender como lo hacían los mejores y de ahí me animé a seguir mi camino sola / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“En esto como tal no existe una escuela, al menos no en el país; hay cursos online que son caros y que sirven mucho; uno empieza su proceso tatuándose a si mismo y cuando ve que ya quedan bonitos va con sus familiares, estudias, practicas y ves videos hasta que la gente ya empieza a preguntar por tus artes, esa es tu graduación, que la gente recomiende tu trabajo; empecé de gratis en una tienda para buscar aprender como lo hacían los mejores y de ahí me animé a seguir mi camino sola” comentó.





Sobre su experiencia con los tatuajes ella ha empleado algunos que les llevan desde 6 minutos hasta otros que tiene que hacerlo en sesiones por día ya que son laboriosos e incluso entre sus compañeros se ha comentado que han realizado tatuajes durante más de un mes por los puntos que conectan entre sí, deben hacerlo con muchísimo cuidado, pero tratan de que una sesión no dure más de cuatro horas pues el brazo se puede cansar y pueden echar a perder su obra.

Una de las situaciones más complicadas que ha tenido desde su llegada a Tuxtla es el tema de la gente pues afirma que en otros estados los tatuajes son como los cortes de pelo y aunque algunos son raros de ver, nadie juzga por tener un corte de cabello raro; no obstante, afirma que la gente aquí incluso puede llegar a ser denunciado por estar en el momento incorrecto y portar un tatuaje por lo que para ella, está situación del Tabú, aunque si ha disminuido, no ha acabado en su mayoría.





Creo que es algo que he pensado desde hace mucho, aquí como tal en Chiapas aún la gente te mira feo / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Creo que es algo que he pensado desde hace mucho, aquí como tal en Chiapas aún la gente te mira feo, esconde a los niños y es que piensan que si estás tatuado eres de algún grupo peligroso; en otros estados ya hasta los adultos mayores se tatúan, aquí no, siempre son jóvenes, aún viven con el miedo de los mitos falsos de que si se tatúan ya no donan sangre, si se tatúan no tiene trabajo, si se tatúan serán llevados a la cárcel si ocurren un suceso, aunque ha disminuido no se ha erradicado”. Comentó.

Sobre su pasión, afirmó que es esto lo que la hace feliz y que gracias a la recomendación de las personas ella puede seguir haciendo lo que le gusta y vivir de esto, pues afirma que logra sacar un buen estímulo para poder pagar su renta, su despensa y llevar una vida tranquila en la ciudad capital.