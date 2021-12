En Cintalapa venta de material pirotécnico no está vigilado ni controlado

Cintalapa. Cada año, en este valle de Figueroa sobre la 1ª sur poniente (primer cuadro de la ciudad), se instalan varios negocios que venden material pirotécnico casi sin ninguna medida de seguridad.

Este día, El Heraldo de Chiapas recorrió esta calle para ser testigo de que solo en este punto hay por lo menos 5 locales que exponen a la venta una gran diversidad de material elaborado con pólvora, y en algunos, hasta siendo atendidos por menores de edad.





De acuerdo con la secretaría de protección civil, para que una persona pueda comercializar este producto deberá primero contar con un permiso expedido por la Sedena, no almacenar más de 10 kilos pólvora en cada local, tener a la mano y en óptimas condiciones un extintor, tener señalado una ruta de evacuación, por ningún motivo permitir que menores de edad atienden el negocio, la calle donde se instalan las ventas no deberá estar abierto al libre tránsito de los vehículos para evitar que algún chispazo provoque un incendio o explosión, no debe faltar una constante vigilancia de personal de bomberos, protección civil o policial que sepa qué hacer si se llegase a presentar algún conato.

Pero al menos en este valle, no pudimos ver nada de los puntos que deberían de respetarse para no exponer a la sociedad si algún accidente sucediera.

Platicando con Don Héctor, él nos dijo que en otros años, el ayuntamiento en turno les daba un permiso temporal para poder vender sus productos en estas fechas, respetando las indicaciones que les daban para seguridad de todos, pero dijo que hasta esta fecha, no se había acercado nadie de protección civil ni de otra instancia a platicar con ellos para saber cómo se iba a trabajar, y subrayó, “como las fechas de ventas buenas ya llegaron, pues nosotros ya estamos ofreciendo al público lo que tenemos sin saber si nos darán permiso o si en algún operativo nos quitará nuestros productos”, dijo.