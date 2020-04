En Coita despiden injustificadamente a personas de la tercera edad

Ocozocoautla.- Cuatro señores de la tercera edad, del área de Parque y Jardines del ayuntamiento municipal fueron despedidos de forma injustificada por el alcalde Alfonso Estrada Pérez, denunciaron los mismos afectados en una entrevista.

Los denunciantes de nombres Miguel Pérez Gómez, Rafael Hernández Pérez y Segundo Zárate Zaráte, quienes llevaban 32, 40 y 46 años de servicio para el ayuntamiento, afirmaron que el alcalde con engaños los separó de sus puestos, pues les dijo que debían ir a descansar por motivo de la contingencia, sin embargo días después acudieron a preguntar cuándo regresarían a sus labores y se encontraron con la sorpresa de que ya habían sido despedidos.

El cuarto de los afectados, de nombre Enrique Sarmiento Gómez, narró que fue despedido debido a que sufriera un accidente cuando se encontraba en horas de trabajo, y es realizaba las labores de limpieza en el parque ecológico cuando tuvo un percance en su pie izquierdo.

Dijo que producto de aquel accidente, perdió dos dedos de su pie que le fueron amputados, sin que recibiera apoyo por parte de las autoridades municipales de esta administración, pues todos los gastos tuvo que cubrirlos por su cuenta hasta lograrse recuperar.

El afectado señaló que tras haberse recuperado, regresó al ayuntamiento pidiendo seguir con su trabajo, pero el presidente “Alfonso Estrada me dijo que ya no le servía para nada así como estaba invalido”, afirmó.

Hoy estos cuatro adultos mayores han hecho un llamado al gobierno federal y al gobierno estatal para que se les brinde las herramientas necesarias para no perder su fuente de ingreso, toda vez que no les parece justo que ya no puedan continuar con sus labores por decisión del alcalde.

/BJ