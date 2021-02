En desamparo extranjeras víctimas de acoso sexual

Debido a la discriminación y falta de sensibilidad por parte de las autoridades, no existen en Tapachula y la región denuncias de acoso sexual que realicen mujeres migrantes para que sus agresores sean castigados conforme a ley.

Elsa Simón Ortega, directora de la asociación civil Por la Superación de la Mujer, señaló que las mujeres que sufren acoso en grados altos no denuncian los hechos ni a su acosador, debido a que las autoridades encargadas de procurar justicia no atienden y dejan de dar seguimiento a estos casos, que en algunas ocasiones terminan en feminicidios.

Es un detonante de violencia que no se está tomando en cuenta

“Las mujeres mexicanas y migrantes dejan de denunciar porque hay antecedentes en los que las autoridades les dan la vuelta, se escudan en que sí no tienen el nombre completo del agresor, su dirección o los datos concretos, no se puede seguir una investigación”, apuntó.

Para la activista defensora de mujeres, el reciente caso de la pasante de medicina Mariana, debe ser un parteaguas en Chiapas, para perseguir a aquellos acosadores y abusadores que hagan de la vida de las féminas un calvario.

“La situación para las mujeres es muy difícil aquí y en el país, ojalá que con todo qué se está haciendo tras la muerte de la médica Mariana, con la protestas y la exigencia de justicia, se cambien las cosas”, aseveró.

Simón Ortega añadió que los ministerios públicos no reciben las denuncias por agresión verbal en la calle, sin embargo, se trata de violencia de género.

Pese a esto, en la unidad de violencia familiar estas denuncias deberían ser aceptadas, aunque el caso no inmiscuya a un familiar o conocido directo de la agraviada.

“Está pasando mucho que no se aceptan las denuncias de acoso callejero, si una mujer llega a denunciar que alguien en la calle la está agrediendo verbalmente, no se toma en cuenta porque excusan que no hay muchos datos”, refirió.

“Es un detonante de violencia que no se está tomando en cuenta, estamos velando porque este tipo de denuncias se acepten en las autoridades, porque pueden avanzar en las agresiones y la intimidación por ser mujer”, finalizó.

La defensora de mujeres afirmó que las denuncias por violencia intrafamiliar van en aumento en los hogares de Tapachula y la región.





