En ejido El Pinar piden intervención de delegado de gobierno

San Cristóbal de Las Casas.- Agentes y autoridades del Ejido El Pinar Cuxtitali de San Cristóbal, hicieron un llamado al Secretario General de Gobierno para que intervenga en el conflicto generado después de la elección del Comisariado Ejidal en dicho lugar, quienes acusan desestabilización y demandan la intervención inmediata de las autoridades para evitar hechos lamentables.

“Pedimos , que se investigue conforme a derecho a los ex comisariados ya que se han encargado de incitar a la violencia, por medio de calumnias, razón por el cual tememos por nuestra propia seguridad, ya que sabemos que quienes se encuentran encabezando todo esta ola de violencia son los lideres de la organización Almetrach, de nombre Narciso y Jerónimo Ruiz”, dicen en un comunicado enviado a Ismael Brito Mazariegos.





Municipios Abejas de Acteal advierten sobre convenio de la CIDH que no les incluye





En un escrito firmado por Pascual Hernández Gómez y Pedro Hernández López, Agente Rural de la Comunidad apuntan que los antes mencionados “ya es costumbre de esa organización, pero eso no lo vamos a permitir por lo tanto responsabilizamos a estas personas de todo lo que pueda sucedes a nuestras nuevas autoridades, así como a nuestros habitantes del ejido”.

Recuerdan que el pasado 23 de agosto se reunieron en asamblea convocado por el ex comisariado ejidal Manuel Méndez Hernández, para la elección de las nuevas autoridades a la que acudieron “la mayoría de los ejidatarios” y bajo usos y costumbres presentaron a Fidencio Sántiz Méndez, como candidato, pero llegó un grupo de 30-40 personas de manera agresiva.

“Fuimos agredidos de manera física y verbal diciendo que no se llevaría a cabo la asamblea y que no podíamos participar, ya que somos invasores y delincuentes y en es momento se retiro el ex comisariado, pero por mayoría de los habitantes que acompañaban al nuevo candidato pidieron que se llevara acabo la asamblea, provocando con ello molestia, provocando jaloneos, empujones, golpes para impedirla elección”, suscriben.









Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





En esa asamblea informan que se acordó investigar a Manuel Méndez Hernández, Meliton Hernández López, Domingo Pérez López, mejor conocido como el Chuxante, Manuel Pérez López, Crecencio Díaz López, por. Las nuevas autoridades ejidales en virtud que durante sus periodos se posicionaron de varias hectáreas de terreno, como los que se encuentran ubicados en Moxviquil, Peje de Oro, Tontic, Santa Cruz El Pinar, documentándolo y sellándolo.